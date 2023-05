La ex de Daniel Osvaldo, con buena onda con Gianinna, pero filosa con Jimena Barón

Al mismo tiempo, agregó picante: “También basta con hacerse las víctimas y acusar a los demás de ser traidores porque en esta historia todos hemos cometido errores por amor. Yo, en primera persona, lastimé a Ana y probablemente hice sufrir a su hijo. Jimena me lastimó a mí”.

“Pero el pasado es el pasado. Hay que perdonar, hay que seguir adelante, tener una nueva vida. La vida es un karma, todo vuelve, y todo ha vuelto para todos. Lo mal que hicimos volvió y más malo. Y yo creo que es hora de reconstruir, no de destruir”, siguió en su texto con fondo rosa.

Al tiempo que concluyó: “Es hora de olvidar, de seguir con nuestras propias fuerzas. Reconstruir una vida y una carrera a través de nuestras propias habilidades y no hundir a alguien. Repito: todos hemos cometidos errores. Yo fui la primera, probablemente, y asumo mis responsabilidades. Pero sigamos adelante. Somos todas madres y yo vi, cuando fuimos a Argentina, que somos buenas madres porque nuestros hijos son buenos, se quieren y son educados”.

Pero apenas una hora más tarde, ante el revuelo generado con su posteo, sumó una nueva historia virtual. "¿La gente sabe leer? ¿O soy yo que en español no sé explicarme bien? Mi post no es en contra de Jimena, para nada. Solo creo que, como es una muy buena cantante, para mí puede hacer música sin acusar a ninguno porque esto significa que no olvidaste todavía. Es darle importancia. ¡Como tenemos hijos en común, vamos adelante! Somos inteligentes, somos talentosas. No sirve esto. Esto alimento el odio. Yo pienso esto. ¡Después, cada uno, de su vida, hace lo que quiere!”.