La dura confesión del hermano de Silvina Luna

Pero lo escalofriante fue la revelación que le hizo Ezequiel al periodista sobre aquella operación de Silvina. "Cuando salió, su hermana estaba tan dolorida que tuvo que viajar boca abajo en el auto porque no se podía sentar. Fue desde el primer momento que la pasó mal y después aparecieron progresivamente todas las complicaciones", aseguró Ángel de Brito.

La polémica declaración de la mujer de Aníbal Lotocki: "Me tomaría un rico café con el hermano de Silvina Luna"

María José Favarón, pareja de Aníbal Lotocki, rompió el silencio en una extensa nota con el programa LAM, América Tv, donde se refirió entre otros temas a su rol en la clínica del polémico cirujano y las muertes de Silvina Luna y Mariano Caprarola, ocurridas en agosto.

“Estamos pensando en mudarnos a un barrio cerrado para que los hijos de Aníbal puedan andar en bicicleta más libremente”, sostuvo la pareja del polémico cirujano sobre el presente de los dos.

Y aclaró: “Aníbal no puede salir del país, no tiene pasaporte porque está retenido en el Juzgado con lo cual lo tienen en una caja de seguridad. No tenemos visa para salir tampoco del país. También dijeron que habíamos hecho un agujero en el patio para salir por ahí, mentira, chicos, no hay ningún agujero ni nada, no nos vamos a ir a ningún lado".

"Ni siquiera a otra provincia porque Aníbal tiene sus hijos acá en Buenos Aires y es bastante presente, y él hace actividades durante la semana con sus hijos porque tiene que llevarlos a sus terapias, al médico, porque tienen diferentes tratamientos”, confirmó María José Favarón.

"Hace 15 años que trabajo con Aníbal, mis funciones fueron variando, pero era secretaria, atender llamados, agenda, seguimiento después de la cirugía cuando se operaban. Básicamente eso", explicó sobre su rol en la clínica de Lotocki. Y contó que ella se operó "en reiteradas ocasiones con él" y "tiene una vida recontra normal".

"Es un momento muy difícil, estamos transitando. Nosotros confiamos en que se hicieron las cosas y por ese motivo Aníbal siempre se presentó donde se tuvo que presentar", manifestó Favarón. Y sobre la ola de denuncias, comentó: "Hay mucha gente que tiene miedo y mucha gente influenciada".

En tanto, finalizó admitiendo que se juntaría a hablar con el hermano de Silvina Luna: "A Ezequiel no lo escuché hablar y no lo conozco. Me duele mucho, lo entiendo, y me movilizó mucho. Sé que en el algún momento la vida me va a dar la oportunidad de cruzarme con él. Tomaría un rico café con él, hablaría con él, de verdad me encantaría, sé que no es momento ahora pero puedo entender porque pasé una situación similar".