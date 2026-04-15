La drástica decisión de Martín Migueles que alejaría a Kennys Palacios de Wanda

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Pero eso no fue todo. Costelo también deslizó que el reality podría haber sido el punto de quiebre definitivo: “Quizás fue GH el que terminó de poner el último escarbadientes de la separación”.

“No me sorprendería que Gran Hermano, que iba a elegir participantes, empezara a hablar a ciertos conocidos y que Wanda no lo haya tomado del todo bien, como diciendo que se cortó”, expresó para sugerir tensiones vinculadas al ingreso al programa.

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En medio de estas versiones, otro de los panelistas aportó un dato que encendió aún más la polémica: “Lo dejó de seguir a Kennys Nora Colosimo y Migueles también lo dejó de decir”.

“Lo dejó de seguir a Kennys Nora Colosimo y Migueles también lo dejó de decir”. “Le pregunté por qué lo dejó de seguir Wanda y él me dijo que ella dejó de seguir a todos y me aclaró: ‘estamos súper bien, antes de ingresar a Gran Hermano estuve comiendo en la casa’”, dijo sobre el estilista que hace poco le respondió sin filtro a Zoe Bogach.

A su vez, el comunicador aclaró sobre la situación que estaría atravesando el peluquero que deslizó el poco apoyo que tuvo de parte de Nara: “Cuando le pregunté por qué lo dejó de seguir la mamá de Wanda no me respondió y ¿qué pasa si Martín Migueles le estuvo buscando a Wanda un estilista?”.