La drástica decisión de Homero Pettinato sobre su relación con La Reini

Según trascendió, el conflicto se habría intensificado luego de que Pettinato fuera visto en un recital acompañado por una amiga, situación que habría despertado celos y derivado en una fuerte discusión virtual entre ambos. A partir de ese momento, La Reini decidió publicar más fragmentos de las conversaciones, mientras que el conductor optó por defenderse mostrando también parte de los mensajes.

Homero Pettinato se mostró afectado en la nota con Desayuno Americano por la exposición del conflicto. Sin entrar en detalles íntimos, reconoció que la situación fue “muy fuerte” y confirmó que tomó la decisión de no continuar ningún tipo de vínculo con Gonet, dejando en claro que esta vez el final es definitivo.

“Estoy súper incómodo. No soy de ese mundo y si tuve que mostrar capturas es para que no se escuche una sola campara y no quedar yo como lo que no soy”, dijo el hijo de Roberto Pettinato.

“Súper lamentable todo lo que dije. Cuando uno entra en una dinámica de violencia es muy lamentable todo lo que uno dice y muy vergonzoso. Es muy feo, no se puede retroceder, no se puede cambiar”, agregó.

En ese marco, un cronista le preguntó: “Vos la tratás de prostituta y ella te dice que te va a matar. ¿Esto va a pasar a lo judicial?”. “No, no creo. Por mi parte, no creo”, respondió Homero.

Desde el entorno del streaming aseguran que la relación ya venía siendo compleja y la describen como tóxica, advirtiendo que la viralización del conflicto podría traer consecuencias no solo a nivel personal, sino también profesional para ambos protagonistas.

Por su parte, Sofía Gonet reaccionó al descargo de Pettinato con una publicación en sus redes que incluyó un meme y un mensaje sugestivo que muchos interpretaron como una forma de reafirmar su postura, aunque el contenido generó inquietud entre algunos de sus seguidores por el tono elegido.

Qué dijo Tamara Pettinato sobre el escándalo de su hermano Homero con La Reini

El escándalo entre Homero Pettinato y Sofía “La Reini” Gonet sumó un nuevo capítulo explosivo con la intervención de Tamara Pettinato, quien decidió salir públicamente a defender a su hermano y mostrar chats privados.

“Intentan ensuciar a mi hermano cuando durante todo el año fui testigo de su violencia, manipulación y toxicidad”, disparó la panelista.

Entre las conversaciones que difundió, Tamara expuso un mensaje alarmante de Homero: “Sofía me dejó bien en claro que si yo la cago me mata y si la dejo se mata”, dejando al descubierto el clima extremo que, según ella, se vivía dentro de la relación.

Además, mostró otro intercambio en el que Homero relata una fuerte pelea: “Me cuidó dos días y después se fue puteándome, diciendo que me quiere matar. Yo la quiero dejar. Nadie es feliz acá”. Al cerrar, Tamara fue tajante: “Espero que esto sea el fin”, dando a entender que no piensa callarse más.

image

image