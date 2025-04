La determinación que tomó Viviana Canosa tras la denuncia que realizó

"Hablar de trata de personas y de abuso de menores pone las cosas en las veredas equivocadas. Al que dice la verdad lo acusan y al que comete delitos se lo defiende. Anoche me preguntaba mientras lloraba y hoy también en el camarín… por qué el presidente salió a criticar a una persona como yo que estoy denunciando nada más y nada menos que trata de personas", disparó.

"Yo hoy termino con esta exposición y voy a seguirlo en la Justicia. Ustedes sigan defendiéndose entre ustedes, no cuenten conmigo. Sean ustedes los cómplices. Digan la verdad que a ustedes le conviene. Yo tengo la conciencia tranquila", remarcó.

"El lunes voy a ratificar en Comodoro Py el delito tan grave que fui a denunciar. Quiero que sepa que esto que estoy haciendo no lo hago por mí, lo hago por todos. No deja de impresionarme el nivel de arrugue que tienen todos… Es mi último descargo, me cansé de verme en la tele en cadena nacional. Prefieren callar a que se sepa la verdad. Eso se llama complicidad", sentenció.

El llanto de Viviana Canosa tras la reunión con Adrián Suar

Tras una charla con Adrián Suar, se decidió que sea la última vez que se hable de las graves denuncias que hizo en su programa.

"Cuando llegué había una mujer policía en la puerta de mi casa. Ella me tiró la mano y yo le di un beso, porque para mí era una mina que me estaba cuidando. Me dijo ‘en un rato van a venir a su casa para hacerle unas preguntas’. Yo dije ‘qué loco, no'", expuso Canosa entre lágrimas.

"Dije que sí, por supuesto… En mi casa había una pijamada. Yo escuchaba cómo se divertían y mi perra ladraba… Le pedí disculpas a otra policía por no hacerla pasar. Le pregunté qué tenía que firmar. Le dije que confiaba en la Justicia", apuntó luego.

Y fue por más: "Firmé, no sé qué firmé. Firmé que me cuiden… me preguntaron si quería un botón antipánico. Dije que sí, me lo van a dar el lunes. Imaginensé en qué me beneficia esto. Yo con la puerta entreabierta, quedando como una maleducada", lanzó.

"Mi perra ladraba, no conocía a la persona que estaba ahí. Lo que les quiero contar es que todo esto que yo vivo no es gratis, ni para mí ni para mi salud. Lo que quiero decir es que firmé, me dieron un montón de teléfono a los cuales llamar. Lo que más me conmovió fue que el día anterior yo tenía cartas por debajo de la puerta de mi casa de mis vecinos", arremetió.

"Hay algunos a los que no les conozco la cara… Gracias a todos. Ellos están ahí, se están bancando esto y apoyan la causa. No quiero llorar desde el lugar de una víctima. A mí tampoco me interesa la guerra de canales. Decidí que no puedo seguir perdiendo más energía ni salud discutiendo con cada perejil que me calumnia para tener un minuto de fama", siguió.