La desubicada respuesta de Agustín sobre el cuerpo de Coti

Lo cierto es que Frodo de "GH" podría estar pasando sus últimas horas en la casa más famosa del país. La lista de nominados está integrada por Marcos, Julieta, Romina, Nacho y el analista político, aunque lidera las encuestas para ser el participante más votado en la gala del domingo. Si bien su situación no parece favorable, la aparición de un nuevo clip generó incomodidad en redes sociales por sus dichos acerca de Coti.

El calor hace que los jugadores de "Gran Hermano" pasen mucho tiempo en la pileta o incluso tomando sol. Mientras ambos descansaban, Coti consultó sobre su cuerpo: "¿Estoy gorda? ¿Para vos estoy gorda?". Fiel a su estilo, Agustín se mostró sinceró y respondió al límite, incluso con cierto malestar: "Ésta se me hace gorda. Te lo voy a decir a pesar que seas mi amiga".

"¡Agustín! Asqueroso, desubicado", expresó con gran sorpresa la participante de "GH" entre risas y nerviosismo. Lejos de retroceder, Frodo insistió: "No hinches más las pelotas. Me tenés los huevos rotos, todos los días con lo mismo. A mi novia le digo lo mismo". Frente a la seguridad de Agustín, su compañera completó: "Yo no soy tu novia e igual eso no se dice".

Si bien se notó como una charla amistosa, el tono de las palabras llamó la atención en las redes sociales, en especial por la seguidilla de dichos que tuvo el joven platense con respecto a mujeres. Además de referirse de manera soez a Julieta, expresó que tendría relaciones con Lali Espósito sin tener su consentimiento.