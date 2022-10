La China y el Polaco estrenaron "Ya no quiero verte"

La colaboración ya tiene además su video, donde ambos juegan a ser una pareja que está terminando, con un pegadizo estribillo al ritmo tradicional que representa al cantante, con algunos tintes orientales en homenaje a su compañera.

El Polaco, La China - Ya No Quiero Verte (Official Video)

Grabada en los estudios Leslie Records, El Polaco contó cómo fue que dio con la canción: “ El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final. Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que La China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda.”, aseguró Ezequiel.

La colaboración finalmente se llevó a cabo y en el día de hoy, ya se encuentra disponible en todas las plataformas musicales y "Ya no quiero verte", se anticipa al verano como uno de los imprescindibles de la temporada.