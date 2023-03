La China Suárez se refirió a los rumores de una crisis con Rusherking

"Me dijo textual esto... 'Ay, qué densos, me separan una vez al mes'... Y me puso unos emojis como que te estás durmiendo o aburren, eso textual me dijo, que la aburre que quieran separarla de Rusherking en diferentes situaciones...", confió en Mitre Live.

Asimismo, la instagramer dio su punto de vista tras su charla con la actriz, quien le negó de manera contundente el rumor de crisis y ruptura con el Rusherking: "Tal vez, pueden tener una discusión, pero me niega rotundamente que estén en crisis o separados”, quien rechazó de plano el reciente rumor de crisis y ruptura con el Rusherking.