La China Suárez habló por primera vez de su vínculo con Mauro Icardi

Tras su romántico viaje a Miami, la pareja enfrentó varios rumores de un supuesto embarazo de la actriz y, si bien no lo confirmó, la China no descarto tener hijos en un futuro junto al ex de Wanda Nara.

"Y... por ahora estoy muy bien. Somos muchos. No es que descarte y diga: 'Nunca más quiero tener hijos', pero tres es mucho y a mí me gusta dedicarles tiempo y estar atenta. Y el cambio de 2 a 3 es heavy, sobre todo porque no te alcanzan las manos", expresó.