La China Suárez habló del rumor del pase de Icardi a River

Más allá de su fanatismo por el Millonario, Eugenia parece haber descartado esa posibilidad. No obstante, como suele ocurrir en el fútbol, nada está dicho y, en muchos casos, los comentarios para desmentir funcionan como distracción y sirven para desviar la atención hacia otro foco.

Cómo nacieron los rumores de Mauro Icardi a River

En la tarde del 23 de diciembre, en pleno mercado de pases, estalló el rumor de que Mauro Icardi estaría negociando su arribo a River Plate y que ya habrían tenido lugar reuniones entre el jugador y Stefano Di Carlo, presidente de la institución. La noticia rápidamente se viralizó, como suele ocurrir con cualquier trascendido relacionado con figuras del fútbol, despertando todo tipo de especulaciones y comentarios en redes sociales.

Más allá de las versiones, lo cierto es que Icardi se encuentra en el país, donde aprovechará las fiestas para pasar Navidad junto a sus hijas y compartir tiempo en familia, un factor que según allegados influiría en sus decisiones profesionales.

"Hace minutos culminó la reunión entre Di Carlo y Mauro Icardi fuera del Monumental. Se reunieron en una oficina en Puerto Madero. El jugador le transmitió al Presidente millonario sus ganas de jugar en River y le dejó en claro que lo económico podría pasar a 2do plano", dijo Pablo Calvari en horas de la tarde a través de su cuenta de X.

Por otra parte, el periodista detalló cómo se encuentra la situación desde el Galatasaray: "Para destrabar la llegada del 9 River deberá negociar con el Galatasaray de Turquía. El jugador todavía tiene contrato por 6 meses mas. Vence en Junio 2026. La pelota ahora la tiene Di Carlo, que quedó en contestar en estos días. La China Suarez ya le dió el ok a su pareja. Quiere volver a la Argentina".