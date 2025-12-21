La China Suárez presumió el lujoso regalo que le hizo Mauro Icardi para Navidad

El modelo elegido fue un Hongqi E-HS9, un SUV eléctrico premium que en el mercado europeo es conocido como el “Rolls-Royce chino”. Su valor oscila entre los 93.989 y 130.656 euros, lo que lo convierte en un verdadero símbolo de lujo.

Por qué renunció el abogado de la China Suárez? Qué dijo Agustín Rodríguez y el mensaje que dejó

En las últimas horas, la China Suárez volvió a ocupar titulares pese a encontrarse lejos de la Argentina. Este viernes, en DDM, el programa que conduce Mariana Fabbiani por la pantalla de América TV, el periodista Guido Záffora reveló que el abogado de la actriz, Agustín Rodríguez, decidió dar un paso al costado y dejar de representarla en las causas vinculadas a temas de familia.

La noticia generó sorpresa, ya que Rodríguez venía acompañando legalmente a la China desde hace varios años. Esa inesperada renuncia provocó que muchos seguidores de la actriz pusieran en duda la información, mientras otros remarcaron que la situación podría complicar aún más a la actual pareja de Mauro Icardi, según lo expresado en distintos comentarios en redes sociales.

Ante las repercusiones, Záffora eligió respaldar su primicia mostrando pruebas desde su cuenta en la red social X (ex Twitter). Allí compartió la conversación privada que mantuvo con el propio letrado, quien ratificó lo dicho en televisión y además envió un mensaje contundente para quienes intentaron desmentirlo.

"A todos los fans, acá está la respuesta de Agustín Rodríguez", escribió junto a la imagen de una captura del intercambio privado que mantuvo con el ahora ex abogado de la China Suárez. En esa conversación vía Whats App, Záffora fue directo y le escribió a Rodríguez: "Dije que la dejabas de representar en familia y solo seguías con el juicio a Yanina"; a lo que el abogado le respondió tras apenas un minuto, con un brevísimo pero categórico mensaje: "Bueno, perfecto. Es así", tras lo cual se despidió con un "Abrazo".

De esta manera, quedó confirmado públicamente que Rodríguez ya no será el encargado de las causas de familia de Suárez, aunque sí continuará al frente del litigio que la actriz mantiene contra Yanina Latorre.

Minutos más tarde, el propio Záffora volvió a publicar sobre el tema y lanzó un comentario enigmático: "Sé a qué abogado llamó y le dijo que no, y por qué renunció Agustín", aunque prefirió no dar más detalles sobre esa información.