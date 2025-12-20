Wanda Nara habló sobe sus hijas y las fiestas de fin de año

Abordada por cronistas de Puro Show (El Trece) e Intrusos (América TV), Wanda optó por poner un límite claro cuando le preguntaron por la decisión de la Justicia. Sin rodeos, dejó en evidencia su postura y se mantuvo firme en no exponer detalles del expediente. “No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, lanzó, sin intención de alimentar la polémica que gira en torno a la situación familiar.

En ese mismo intercambio, la conductora también desmintió los rumores que circularon sobre una presunta reacción emocional al enterarse de la noticia mientras grababa MasterChef Celebrity. Lejos de confirmar esa versión, Wanda aclaró cómo fue realmente su jornada laboral. “No, estoy acá desde muy temprano porque hoy grabé un comercial, creo que fui la primera en llegar y no sé si estoy siendo la última en irme y grabamos. De hecho, se están yendo todos los participantes”, explicó, minimizando cualquier tipo de dramatismo alrededor del tema.