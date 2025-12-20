"
Wanda Nara habló sobe sus hijas y las fiestas de fin de año

En los últimos días se conoció la noticia que Icardi llega al país a pasar la celebración católica junto a sus hijas. Esto habría generado cierto malestar en la conductora.

En medio de un clima cargado de versiones encontradas y fuertes especulaciones mediáticas, Wanda Nara decidió enfrentar a la prensa y respondió a las consultas vinculadas con la resolución judicial que determinó que sus hijas pasen la Navidad junto a su papá, Mauro Icardi. Si bien evitó profundizar en cuestiones legales, la empresaria y conductora sí habló de cómo proyecta vivir las fiestas y se refirió, aunque con cautela, a su presente personal.

Abordada por cronistas de Puro Show (El Trece) e Intrusos (América TV), Wanda optó por poner un límite claro cuando le preguntaron por la decisión de la Justicia. Sin rodeos, dejó en evidencia su postura y se mantuvo firme en no exponer detalles del expediente. “No hablo de eso ya hace rato. No tengo ni idea del expediente. Me parece bárbaro que nos dividamos las fiestas”, lanzó, sin intención de alimentar la polémica que gira en torno a la situación familiar.

En ese mismo intercambio, la conductora también desmintió los rumores que circularon sobre una presunta reacción emocional al enterarse de la noticia mientras grababa MasterChef Celebrity. Lejos de confirmar esa versión, Wanda aclaró cómo fue realmente su jornada laboral. “No, estoy acá desde muy temprano porque hoy grabé un comercial, creo que fui la primera en llegar y no sé si estoy siendo la última en irme y grabamos. De hecho, se están yendo todos los participantes”, explicó, minimizando cualquier tipo de dramatismo alrededor del tema.

A lo largo de la charla, Wanda fue especialmente cuidadosa al hablar de sus hijas y marcó una línea que decidió no cruzar. Consultada sobre cómo se organizarán ellas durante las fiestas, fue contundente y pidió respeto por su intimidad. “No voy a hablar de las chicas, la verdad que no tengo ganas de que sea público sus actividades, son privadas”, afirmó, dejando en claro que no piensa exponerlas en medio del conflicto.

Sin embargo, sí se permitió compartir cómo imagina su propia celebración navideña. Con un tono más relajado, la empresaria habló de su entorno íntimo y de las personas que la acompañaron durante todo el año. “Tenemos una gran familia y la voy a pasar, sí, seguramente con Zaira, con mi mamá, con mi novio, con toda la gente que pasé todo el año voy a estar”, contó, confirmando que planea vivir las fiestas rodeada de afectos y lejos de las polémicas judiciales.

FUENTE: PrimiciasYa

