En medio de un clima cargado de versiones encontradas y fuertes especulaciones mediáticas, Wanda Nara decidió enfrentar a la prensa y respondió a las consultas vinculadas con la resolución judicial que determinó que sus hijas pasen la Navidad junto a su papá, Mauro Icardi. Si bien evitó profundizar en cuestiones legales, la empresaria y conductora sí habló de cómo proyecta vivir las fiestas y se refirió, aunque con cautela, a su presente personal.
Wanda Nara habló sobe sus hijas y las fiestas de fin de año
En los últimos días se conoció la noticia que Icardi llega al país a pasar la celebración católica junto a sus hijas. Esto habría generado cierto malestar en la conductora.