La actitud de la novia de Benjamín Vicuña con la China Suárez

Ahora Vicuña se muestra feliz con la nueva pareja, pero la joven emprendedora de 32 años desafió con una actitud 2.0 cero a la China. Para marcarle quizás un poco la cancha Eli Sulichin comenzó a seguir a la China en instagram.

Así lo descubrió Juariu: “En las redes la busqué a la novia de Benjamín, que tiene un perfil privado, y como es muy amiga de Pampita, entró a los seguidores de Pampita y veo que Eli Sulichín la sigue. Entonces me fijé si Pampita la sigue a ella y no la sigue. Es raro, es amiga pero no la seguís, Pampita media pila”.

Y, agregó: “Después, me fije si la China la sigue a Eli Sulichin y no la sigue, se entiende. Pero Eli Sulichín empezó a seguir a la China Suárez hace poco”.

Nicolás Cabré reveló cómo es criar a Rufina con la China Suárez

Nicolás Cabré sorprendió al hablar públicamente de la China Suárez y de Rufina, la hija de 7 años que tienen en común. El actor es muy reservado y poco se sabe siempre de los pasos de su vida privada, pero ahora rompió esa barrera y se animó a hablar.

Tras el Wandagate, el escándalo que tuvo como protagonista a la China Suárez tras que Wanda Nara descubriera el intercambio de mensajes que tuvo con su marido Mauro Icardi, muchas versiones hablaron que Nicolás Cabré se enojó por la exposición en la que quedó su hijita, que en ese entonces estaba en Madrid con su madre, que rodaba una película.

“No le presto atención a esas cosas que se escriben, paso. Imagínate que mi hija tenía la posibilidad de estar en lugares hermosos y yo ¿iba a decir que no? Yo lo único que quiero es que mi hija conozca todo, que viva todo, que me cuente…”, dijo Nicolás Cabré a Clarín.

“Con la tecnología hablábamos todos los días. No hay nada que me guste más que esté con la madre, con la abuela, con sus hermanos”, indicó de forma sorpresiva.

Sobre la relación con la China Suárez, Nico sorprendió: “Tengo una relación de verdad hermosa y eso es espectacular para Rufi y para nosotros también. Poder reírnos, divertirnos, apoyarnos, estar, es mi familia. Y si pusieron que yo estaba enojado por algo estaban mintiendo”.