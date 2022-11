L-Gante exhibió las amenazas de Alex Caniggia

Entrevistado por Socios del espectáculo (El Trece), Elián Valenzuela negó estar enojado con el asunto. “No estoy enojado. Mi respuesta es que cualquier tiene sus gustos. Respeto los gustos de los demás y si lo mío no le va, no pasa nada”, y reveló picante: “A mí me había mandado audios y mensajes donde decía que quería que lo vaya a visitar y que mi música era una bomba”.

Así las cosas, L-Gante sacó su teléfono celular y leyó un mensaje que Caniggia le había mandada tiempo atrás. “En una discordia anterior me había puesto ‘cuando te vea, te rompo la boca, simio ignorante’” reprodujo.

Asimismo, le dio play a su respuesta de aquel entonces, donde se lo oyó contestarle “No te enojés, no te enojés… Cuántas veces hiciste chistes para la gente humilde y yo, sin embargo, te sigo. Mirá. Hace rato". Así las cosas, con la mayor de las calmas el ex de Tamara Báez le mandó un nuevo menaje a Alex Caniggia.

“Yo puedo entender que quizás su forma de laburo es a través de un personaje, que ese personaje hace una diferencia entre una masa de gente. Pero bueno, yo también tengo mi personaje y mi personaje es ser yo. Yo tengo algo que quizás otro no tiene. Puedo decir que me lo gané yo y puedo recordar cuánto me costó”, cerró un contundente L-Gante.

L-Gante le dedicó una canción a Lionel Messi y toda la Selección para el Mundial Qatar 2022

Fueron muchos los cantantes que lanzaron sus temas para el Mundial Qatar 2022, y en las últimas horas quién se sumó a la tendencia fue L-Gante, con una canción especial dedicada a Lionel Messi y a todos sus compañeros de la Selección Nacional Argentina.

A través de su cuenta de Instagram, el papá de Jamaica publicó un video bajo el título “¿La canción del Mundial?”, y junto a sus amigos, todos vestidos de celeste y blanco, alentaron a los máximos ídolos argentinos, y por su puesto no faltó Diego Maradona.

“La banda está loca / Dale Messi que nos traés la copa / Soy de Argentina, tierra de Maradona”, dicen las primeras estrofas de la canción, y continúa.

"Fideo, De Paul y el Dibu van a mover la pelota / Nos vamos a Qatar y Scaloni se re copa”, dicen los siguientes versos, al especial ritmo de cumbia 420 que supo imponer L-Gante.