Karina Jelinek, en uno de los peores momentos de su vida

“Ella tiene 40 años. Consultamos con Ana Rosenfeld y mostró total hermetismo. Dijo que no puede decir que sí ni que no. Otra persona cercana a Karina nos contó que el tema está casi frenado, los análisis de óvulos y demás, pero que el deseo sí está latente”, explicaron.

Karina Jelinek quería iniciar una familia y en eso la iba a acompañar Flor Parise, que ya es madre de Fausto. “Dicen que el tema está parado y puede que tenga que ver con una cuestión económica. Es un combo. Está pasando un verano complicado”, informaron.

Sobre la actualidad de Jelinek dijeron: “Está sumida en una tristeza muy profunda. Además de la maternidad, siente que el medio le está dando la espalda y que no consigue proyectos acorde a lo que ella desea para este momento de su vida. No encuentra un lugar para desarrollarse como le gustaría”.

Karina Jelinek publicó un misterioso mensaje que causó preocupación: "No quiero que me pase nada"

En la noche del jueves, Karina Jelinek causó preocupación entre sus seguidores al publicar un alarmante mensaje que fue poco claro y en el que se refiere a "si le llega a pasar algo".

"Buenas noches! Les cuento algo pork si me@pasa Algo? Quieren saber? No quiero que me pase nada! Quiero vivir y una loca no me va a dejar de dejar penar lo mismo !", escribió la morocha en su cuenta de Twitter, e inmediatamente los internautas comenzaron a preguntarse si la modelo estaba en peligro.

El mensaje causó intranquilidad y alertó a sus seguidores, colegas y amigos. Connie Ansaldi manifestó su inquietud con un emoji con las manos a los costados de la cara; en respuesta, la periodista Majo Martino, quien fuera una de sus amigas más cercanas tiempo atrás, le escribió a Ansaldi: "Ya le escribí pero no lee".

No es la primera vez que a Karina Jelinek le consultan sobre la posibilidad de ser mamá, pero en otras ocasiones dijo que estaba esperando a la persona indicada, pero recientemente reveló los detalles.

Aunque su idea de familia incluía a un papá para su bebé, ayer como invitada a "Flor de Equipo", reconoció que está decidida a ser madre. "Voy a ser mamá soltera", admitió. "Más allá de reírnos, es un tema muy serio para mí. Es un deseo y quiero esperar a tener todo bien organizado antes de contar algo", señaló.