Karina Jelinek: "Tomé malas decisiones, pero ya maduré"

-¿Cómo te llevás con el paso del tiempo?

-Yo me siento mucho mejor que antes en varios sentidos. Físicamente no le tengo miedo al tiempo, de hecho me veo bastante bien y espero que eso perdure (se ríe). La mayoría de la gente me lo dice, también. Espero que no decaiga (se ríe). Creo que cada año de vida es una bendición, que lo importante es tener salud, estar bien con tu familia... La belleza física pasa, pero lo de adentro es muy importante. Si vos estás bien por dentro, eso se transmite. Hoy por hoy me siento en la edad justa, más plena que nunca y con muchos proyectos por delante.

-Tenías el proyecto de convertirte en mamá...

-¡Ay, sí! Lo intenté varias veces y se había complicado un poco por temas personales. Y como es algo particular ser mamá sola, preferí no hablarlo tanto y que se de cuando se tenga que dar. Yo ya hice lo que tengo que hacer. Si no resulta así, también me gustaría adoptar. A su vez, pienso que traer niños al mundo es peligroso. Pasan tantas cosas... que me da miedo.

-Hace poco José María Muscari contó que se convirtió en papá de un adolescente. ¿Vos adoptarías un hijo de cualquier edad?

-No sé si tan grande... Pero hay muchos chicos más pequeños que necesitan una familia. Yo tengo mucho amor para darles. Pero es difícil la adopción en Argentina; mi hermana Violeta lo vivió. No entiendo por qué es tan complicado. Es injusto que hayan tantos chicos sin un lugar para vivir.

-¿Tenés sobrinos actualmente?

-Sí, tengo dos. Nosotros somos cinco hermanos: tres mujeres y dos varones. Yo soy la menor, y la mayor, Raquel, tiene dos hijos.

-¿Te llevás bien?

-Re bien. Nos llevamos súper. Ellos ya son casi adolescentes, uno tiene 11 y el otro 14. La tienen clarísima con la Play (se ríe), pero hacemos planes juntos y charlamos por teléfono. El tema es que viven lejos, en Villa María (Córdoba), entonces no los veo tanto.

-¿Qué clase de mamá serías?

-Para mí lo más importante es que el niño o niña que esté al lado mío se sienta bien y no le falte nada. Que tenga educación y amor. Yo tengo dos perritos que vos no te imaginás cómo soy con ellos (se ríe). Imaginate si tuviera chicos, sería impecable.

-¿Sentís una presión social por tener una familia?

-Sí. Mucha gente me pregunta: "¿Por qué no tenés hijos?", "¿Por qué no te casás?". Y yo estoy bien como estoy. No hay que obligar a nadie a tener una familia, ni guiarse por los protocolos. Se va a dar lo que uno desee cuando tenga que ser, que sea la voluntad de Dios. Aprendí a entender eso. Pero sí me gustaría ser mamá algún día.

Karina Jelinek, la hija del milagro

"Mi mamá tuvo problemas en el embarazo y casi no nazco. Ella desde chica siempre me dijo que yo era su hijita bendecida. Yo a mi madre jamás la hice renegar, la ayudo en todo, la consiento... Yo le llevo alegría. Hay que ser así con los padres. Mis papás siempre me dieron una buena educación y fueron justos conmigo. Yo viajo bastante a verlos y este verano van a venir ellos a visitarme", detalla Jelinek.

-¿Tu familia te apoya en tu decisión de ser madre?

-Sí, obvio. Pero mi papá me dice que, si a esta edad no se puede, no hay que forzarlo. Que está bien.

-¿Cómo está tu relación con tu hermana Violeta? Estaban distanciadas...

-La familia es la familia. A veces entre hermanos nos peleamos y hay cosas que justamente no tengo porqué aceptar. Pasa que por momentos la familia te mete cierta presión o no está de acuerdo con alguna situación, pero yo ya soy una chica adulta y puedo hacer lo que siento. Hoy en día, con mis hermanas está todo bien. A ella (Violeta) no le gusta que la mencione. Son personas muy conservadoras y además no les gusta exponerse. Pero gracias a Dios yo tengo una familia hermosa, están todos juntos y bien. Mis padres están casados hace mucho.

-¿Hace cuántos años están juntos?

-Hace 53 años (se ríe). Se aman mucho. Es re difícil lograr eso en estos tiempos.

-¿Ellos te apoyaron siempre en tu carrera como modelo?

-Sí, siempre. Cuando era chica no les gustaba mucho que salga muy en bolas (se ríe). Yo salía en bikini pero tampoco era algo tan grave. Para Playboy hice algunas cosas eróticas, pero nunca un desnudo.

Con 20 años de carrera, Karina Jelinek se anima a un nuevo desafío laboral

-¿Te gustaría tener un programa de TV?

-¡Sí! Los productores se están durmiendo (se ríe). Hace poco estuve en el streaming de Zaira (Nara) y Lizardo (Ponce) y me encantó la experiencia. Me imagino haciendo algo así. Que sea divertido, como yo. Viste que yo a veces me equivoco y me río, o tiro mis frases...

-Hay muchas frases tuyas muy populares por las que incluso te conoce gente de otras generaciones...

-Obvio. Yo no tengo competencia. Soy una edición limitada (se ríe). No por ser más linda ni nada. Sé que hay muchas chicas más lindas que yo, y eso no me importa. Pero mis frases son únicas y todos me recuerdan por eso. No creo que haya alguien como yo (se ríe). Además dentro de poco voy a sacar un tema musical.

-¿Vas a cantar?

-¡Sí! Te estoy dando una primicia. Kennys (Palacios) me dijo: "Kari tenés que hacer tu tema musical junto con otro cantante", y me recomendó que le hablara a El Polaco. Quiero hacer un reggaetón, algo bailable.

-Vos participaste del Cantando por un Sueño...

-Sí, pero ahí era otra cosa. Ahora quiero grabar, y que si algo sale mal, me arreglen un poquito la voz. Es otra cosa. Yo quiero sonar en los boliches. ¡Me quiero sacar las ganas! No pierdo nada y me parece divertido. Estoy hablando con algunos productores para este año sacar mi tema.

"Las mujeres no me ven como a una robanovios"

-¿Cómo es tu relación con el público?

-Tengo mucho público infantil y las mujeres me aman. Siempre me piden fotos para sus maridos, no me ven como a una robanovios...

-¿Por qué creés que no te ven así?

-No sé. Es una bendición, la aceptación de las mujeres es difícil. Hace poco conduje un desfile y muchas familias me pidieron fotos; recibo un cariño enorme. Más de los niños y las mujeres que de los hombres.

-¿Sufriste acoso en el medio?

-Sí, cuando era más chica. Pero no quiero contarlo. Ya pasó, y no quiero se hable de este tema por todos lados. Creo que todos en algún momento sufrimos una situación así. Lo importante es apretar el botón y hacer un stop. A veces sentís culpa o no lo querés decir por vergüenza... Me pasó a mí. Hoy si me pasara lo diría, hago que estalle una bomba. Cada vez ocurre más, por eso hay que decirlo e informarse. Contarle a tu familia y a tus amigos para que te ayuden.

-¿Pudiste contarlo?

-Sí. Ya cerré ese capítulo en terapia, y lo único que puedo decir es que la gente se cuide, que no tenga vergüenza y que esto pasa en cualquier ámbito, y a cualquier edad.

Karina Jelinek opinó sobre el gobierno de Javier Milei

-¿Cómo ves a la actualidad del país?

-Con el cambio de gobierno está todo cada vez más complicado. Creo que durante un tiempo vamos a sufrir las secuelas que dejaron, todo el desastre que pasó. Esto no es rápido. No me gusta opinar de política, pero soy consciente de dónde estoy viviendo y de cómo estamos.

-¿Cuál es tu deseo para la Argentina?

-Que todo mejore. Que no haya más inflación... Ahora vas al supermercado, porque a mí me encanta ir a hacer yo las compras, y cuatro cosas ya es un montón de plata. No llenás ni un carrito. Está todo caro. A veces la gente piensa que soy millonaria y no es así, yo trabajo desde los 18 años. Empecé como promotora, después atendí un consultorio y fui de a poco. Recién a los 20 años me lancé con mi carrera.

-¿La conocés a Fátima Florez?

-Sí, claro. ¡La primera dama! (se ríe). Ella es lo más, hemos compartido muchas cosas. Trabajamos juntas en Bañeros 4 (2014) y nos llevábamos súper. Me parece muy talentosa, y creo que es re loco que una primera dama sea una artista. Obviamente va a ser muy criticada, pero me parece divertido. ¡¿Por qué no?! (se ríe).

-¿Ves Gran Hermano?

-No, pero siempre me etiquetan en cosas de Gran Hermano porque dicen que hay una participante que me copia (se ríe). ¡Pero no sé quién es! Dicen que se parece a mí en la actitud. Hace unas semanas conocí a Julieta Poggio. ¡Divina! Todos sus fans también me siguen porque dicen que tenemos el mismo estilo. Me pareció muy linda y buena onda. Creo que tiene mucho futuro.

-¿Cuál es tu consejo para quienes recién comienzan en el medio?

-Ser como sos. Un gran ejemplo de eso soy yo porque, a pesar de las críticas, de que me digan tonta... Es verdad que en una época de mi vida fui tonta y no tomaba buenas decisiones, no es para que lo digan. Ahora me siento madura, tengo otra experiencia y me río de esas cosas que decían. Uno tiene que mostrarse cómo es y no tener miedo al qué dirán, ni a las críticas.

Karina Jelinek, sin miedo al amor: "Me casaría mil veces más"

El 28 de abril de 2011, Karina Jelinek se casó con Leonardo Fariña, tras varios meses de un intenso romance. Sin embargo, las cosas no salieron como ella esperaba y se terminaron divorciando en medio de un escándalo mediático que lo involucró a él con la famosa "Ruta del dinero K".

-¿Fariña todavía te debe dinero?

-¿Ves? En esa etapa de mi vida estaba medio tonta todavía (se ríe). Me pidió que le prestara alrededor de 100 mil dólares y él era mi marido... Yo confié, obvio. Así pasó el tiempo, nos peleamos, lo dejé, me echó del departamento, empezaron las amenazas, le puse una perimetral... Se había puesto jodido. Cuando le reclamé el dinero, me dijo que no. La gente piensa que yo me quedé con su plata y fue al revés.

-¿Estabas enamorada?

-Estaba embobada, no sé si tan enamorada. Estaba enceguecida. Pero ya está, ya pasó. No le pude hacer juicio porque no firmó nada cuando le di esa plata. Él puede decir que fue mentira.

¿Pudiste perdonarlo?

-Ya se casó, tiene un hijo... No sé que es de su vida. No lo veo hace 12 años. Ya está, es parte del pasado. Fue un error carísimo.

–¿Te volviste a enamorar después de haberte casado?

-Sí, obvio. Tuve muchos novios. Me separé, fui a Tequila, bailé, me emborraché... Pasé un montón de cosas (se ríe). Hice terapia, estuve tranquila un tiempo sola, no quería saber de ningún compromiso, me distraía.

-¿Cómo sos vos como pareja?

-Cuando me enamoro, soy cariñosa, fiel, divertida. No me gusta la rutina. Soy muy independiente y me gusta tener mis momentos a solas. La verdad me considero un diez como pareja (se ríe). Yo desde chica siempre tuve novios y relaciones largas. Estuve a punto de casarme por segunda vez...

-¿Con quién te ibas a casar?

-No te puedo decir (se ríe). Es deportista, mucho más grande que yo... Pero no puedo decir su nombre.

-Te definiste como una novia fiel. ¿Tendrías una relación abierta?

-No. ¿Compartir con todos? ¡¿Qué es eso?! A mí me gusta estar con alguien que me guste y esté para mí. No soy tan moderna con eso.

-¿Qué tiene que tener una persona para conquistarte?

-Tiene que ser divertida y sincera. Y me tiene que sorprender siempre.

-¿Te volverías a casar?

-Sí. Me casaría mil veces más. No lo descarto, quiero un amor hasta que sea viejita y estar con una persona correspondida. Igualmente, no tengo miedo a la soledad, me encanta. Soy muy independiente. Yo pienso que si uno es así, puede estar en pareja cuando llegue el momento. Yo no estoy con alguien por estar: ante todo, sé estar sola y bien conmigo misma.