Jorge Rial habló por primera vez de su relación con Josefina Pouso

Y este martes, Jorge Rial, quien arribó horas más tarde al país, también habló con el ciclo que conduce Flor de la V. "Nos encontramos allá, fuimos a ver a los Stones. Le dije si quería ir a ver a los Stones, fuimos, tuvimos esa cena, y después ella siguió con lo suyo y yo con lo mío. Josefina es una amiga, yo no estoy en un momento para estar en pareja. Salimos un par de veces acá, uno conoce mucha gente. Estoy solo y voy a seguir solo", aseguró.

Por otro lado, el conductor se refirió al enojo de su ex, Romina Pereiro, quien la semana pasada arrojó: "No había necesidad de hacer esto público ahora. Hubiera sido bueno que sean más cuidadosos porque no me dio tiempo a preparar a las nenas".

Ante esto, Rial señaló: "Lo que pasa entre Romina y yo es nuestro. Con respecto a la prolijidad, tal vez, pero bueno, hay otra parte de la historia. Yo no quiero joder a Romina ni a nadie".

El firme mensaje de More Rial sobre el romance entre Jorge y Josefina Pouso

More Rial se refirió al fin del matrimonio entre su padre, Jorge y Romina Pereiro. La hija del conductor quien recientemente se mostró molesta con quienes sugieren que se separó del cantante Maximiliano Bertorello también habló de los rumores de romance del periodista con Josefina Pouso.

“No me hablo con Romina Pereiro, ni antes ni ahora”, se sinceró la joven en Polino Auténtico al ser consultada por su vínculo con la nutricionista.

Morena se expresó sobre las imágenes que circularon de Jorge Rial junto a la panelista Josefina Pouso: “No la conozco a Josefina Pouso, pero lo que a mi papá le haga feliz, estoy contenta”.

A los pocos segundos, la actriz agregó, sin pelos en la lengua: “Mi papá puede estar con cualquiera, ya es una persona grande”.

Por otro lado, More Rial, que espera a su segundo hijo junto a El Maxi se encargó de negar las versiones de ruptura que sugieron en los últimos días. "Todo logro empieza con la decisión de intentarlo", reflexionó la hija de Jorge en sus redes sociales.