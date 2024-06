Jorge Lanata continúa internado en el Hospital Italiano

Horas más tarde, fue la propia Yanina Latorre, al aire de LAM (América) quien dio más detalles del estado de salud de su amigo y compañero del programa de radio Lanata sin filtro, del que ella es panelista, por Radio Mitre. “Hoy a la mañana tenía un procedimiento, un estudio con anestesia programado, por eso Elbita faltaba a trabajar y él también. En el medio del procedimiento se complicó con esta anestesia. Le dio un paro, un paro corto del que salió muy rápido”, afirmó la angelita, en reemplazo de Ángel de Brito en la conducción del ciclo de espectáculos.

Más adelante, Latorre llevó tranquilidad a los seguidores del periodista. “Hasta este momento no se volvió a repetir y está absolutamente estable, descansando, consciente y bien. Se supone que si pasa la noche como viene pasando el día mañana volvería a su casa y le daría la posibilidad de ir al Martín Fierro de radio en el que está ternado. Él está estable y están esperando a mañana, si la noche es tranquila volvería a su casa. Quería llevar un poquito de tranquilidad porque se empieza a hacer una bola. Igual es preocupante y se tiene que cuidar. Cuando a mí me llegó la noticia… no sabía lo que había pasado”, cerró Yanina desde el estudio de América.

El sábado por la mañana, su pareja, Elba, amplió la información acerca del cuadro clínico de su esposo. “Jorge está bastante bien. Estamos esperando la confirmación, pero lo más probable es que hoy le den el alta”, confirmó la abogada a este medio.