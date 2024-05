Pero claro que unos segundos más tarde ese mismo video muestra al nene con un nuevo look al extremo corto, sin patillas y rapado en la zona de la nuca. Y si bien Jimena aclaró que no era canje el corte de pelo, lo compartió al ver lo lindo que le sentaba el nuevo look.

Asimismo, ante la infinidad de amorosas reacciones virtuales donde hasta Pampita dejó su like y varias caritas con corazones, Barón no dudó en dedicarle el más dulce de los mensajes. "Te amo hijo sos un potro", concluyó la actriz claramente orgullosa de Momo.