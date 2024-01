Jey Mammon, y los famosos que le pidieron disculpas tras darle la espalda

“Hay muchísimos colegas con los que compartí temporada y sobre los cuales no hablo porque me han acompañado con muchísimo amor. Obviamente si me la cruzo a ella (Nazarena Vélez) voy a saludarla como he saludado a todos los que me cruzo”, contestó Jey Mammon consultado por la firme postura que tomó la actriz sobre su caso.

A lo que Susana Roccassalvo expresó: "En momentos malos cuando uno cae, la mayoría te abandona, de los que te abandonaron... ¿Alguno te mandó un mensaje por tu vuelta al teatro?".

Y ahí Jey Mammon reveló: “Sin dar nombres, te voy a decir algo: hay gente que me pidió disculpas. ¿Y sabés qué? Yo aprendí algo y se lo agradezco a Flor Peña: a no tomarme nada personal porque acá sucedió algo que se generó de una manera que pudo haber confundido a ciertas personas”.

“Después, cada uno actuó como quiso y como pudo. Algunos como quisieron también, porque vos me podés mandar un mensajito o hablar a cámara, que no es lo mismo. No puedo enojarme con ellos porque después vinieron y me pidieron disculpas porque se comieron un garrón”, agregó.

Y cerró dejando en claro que no guarda rencor con ellos: “De verdad está todo bien. Lo digo sinceramente porque esto que me pasó a mí, me puede pasar a cualquiera y más de un famoso me dijo que han aprendido mucho con todo esto”.