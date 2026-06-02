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La angustia de Moria Casán al hablar de Agostina Vega: "Siento un fracaso como sociedad"

La conductora de La Mañana con Moria se mostró profundamente conmocionada tras conocerse la muerte de la adolescente de 14 años en Córdoba.

Moria Casán no pudo ocultar su dolor al referirse al femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada sin vida tras permanecer desaparecida durante una semana en Córdoba. En el pase con Arriba Argentinos, la conductora reflexionó sobre el impacto social del caso y lanzó fuertes definiciones.

“El sábado a la tarde, que es un poco el día que tengo de descanso, estaba relajadita y prendo la tele. Justo dan la noticia de que se había encontrado el cuerpo y la verdad fue un cachetazo tan duro”, comenzó diciendo Moria, visiblemente afectada.

Luego, profundizó sobre el sentimiento que le generó la noticia: “Es una interpelación a todos nosotros. Yo siento como un fracaso también de la sociedad con respecto a esto. Todos nos sentimos involucrados porque en este momento todos somos un poco papá, hermano, abuelo o tío”.

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Conmovida por la edad de la víctima, Moria remarcó: “Vemos una niña inocente, de 14 añitos. Es todo tan distópico. Incluso toda la gente que rodea esto parece que está en una realidad paralela. Las cosas que se dicen, las cosas que pasan...”.

A lo largo de la charla, la presentadora reconoció que le resultó imposible despegarse emocionalmente de la tragedia: “Cada tanto tratás de olvidarte y vuelve porque abrís el celular y vuelve. El hashtag horror es lo que mejor identifica este hecho. Es muy doloroso”, expresó.

“Hay que ver cómo se trata a todos esos niñitos que son amigos de ella y que van a volver a clases y va a haber una silla vacía. Las maestras dicen que era un amor”, cerró Moria, muy movilizada por este caso.

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