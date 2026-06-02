Moria Casán no pudo ocultar su dolor al referirse al femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años que fue hallada sin vida tras permanecer desaparecida durante una semana en Córdoba. En el pase con Arriba Argentinos, la conductora reflexionó sobre el impacto social del caso y lanzó fuertes definiciones.
La angustia de Moria Casán al hablar de Agostina Vega: "Siento un fracaso como sociedad"
La conductora de La Mañana con Moria se mostró profundamente conmocionada tras conocerse la muerte de la adolescente de 14 años en Córdoba.