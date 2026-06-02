La angustia de Moria Casán al hablar de Agostina Vega: "Siento un fracaso como sociedad"

Conmovida por la edad de la víctima, Moria remarcó: “Vemos una niña inocente, de 14 añitos. Es todo tan distópico. Incluso toda la gente que rodea esto parece que está en una realidad paralela. Las cosas que se dicen, las cosas que pasan...”.

A lo largo de la charla, la presentadora reconoció que le resultó imposible despegarse emocionalmente de la tragedia: “Cada tanto tratás de olvidarte y vuelve porque abrís el celular y vuelve. El hashtag horror es lo que mejor identifica este hecho. Es muy doloroso”, expresó.

“Hay que ver cómo se trata a todos esos niñitos que son amigos de ella y que van a volver a clases y va a haber una silla vacía. Las maestras dicen que era un amor”, cerró Moria, muy movilizada por este caso.