Zeballos avanzó a las semifinales de dobles en Roland Garros

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Horacio Zeballos va por la revancha: ya conoce a su rival en las semifinales de Roland Garros

Para Granollers y Zeballos se trata de la quinta semifinal juntos en Roland Garros. Para el caso del español, es su sexta presencia en esa instancia, ya que también había alcanzado las semifinales en 2014 junto a su compatriota Marc López.

En busca de un lugar en la final, tendrán una prueba exigente frente a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, quienes llegan con confianza tras haber derrotado a Granollers y Zeballos en la final del Masters 1000 de Roma.

La dupla del argentino intentará tomarse revancha y dar otro paso hacia la defensa del título conquistado el año pasado en París.

A los 41 años, Horacio Zeballos sigue haciendo historia y sueña con otro título en Roland Garros

El resultado ratifica el gran presente que atraviesan Horacio Zeballos y Marcel Granollers en el circuito ATP. La dupla llegó a Roland Garros como máxima favorita del cuadro de dobles y continúa defendiendo con éxito los puntos obtenidos tras la consagración del año pasado en París, una muestra de la regularidad que mantienen entre las mejores parejas del mundo.

Para Zeballos, la clasificación a semifinales representa una nueva oportunidad de pelear por uno de los títulos más importantes de su carrera.

A los 41 años, el marplatense sigue consolidado en la elite del dobles y buscará dar otro paso en un torneo que ya le dio una de las mayores alegrías de su trayectoria.