Habló Lucas Benvenuto: "Me violó la primera noche que nos vimos"

Este miércoles, en un vivo en su cuenta de Instagram, Benvenuto hizo un fuerte descargo luego de que se conociera ese audio. "Mucho tiempo me sentí culpable porque la primera noche que nos vimos, él me violó", sostuvo.

"No me parece extraño que él no sepa o le de igual si yo tenía 18, 15, 14 o 16, porque él en esa época estaba destruido emocionalmente, era una persona depresiva. Tomaba todo el día, fumaba porro, estaba fumado las 24 horas del día", agregó.

Luego, Benvenuto recordó cómo fue que comprobó que había sido abusado. "Cunado yo me levanto, voy al baño y me doy cuenta lo que me hicieron. Estaba desnudo, con arañazos en la espalda y un chupón", detalló.

El joven advirtió que, en ese momento, prefirió no decirle nada a Jey. "No le dije nada, no le pregunté, dejé que pasara, porque no quería que se enoje. No quería volver a perder a alguien y caer en manos de otro abusador", acotó.

Benvenuto mencionó que, años más tarde, con tratamiento profesional, fue tomando dimensión de lo que había ocurrido. "En ese momento, no tenía una reconstrucción psicológica. Recién a los 25 años pedí ayuda por primera vez", aclaró.

"Yo nunca le dije que me había violado. Él tampoco lo tomó como una violación. De los 14 años hasta los 15, casi 16, fue una tortura psicológica. Atacarme psicológicamente para tenerme en la cama, como que yo fui un pedacito de carne para él. Nos juntábamos solamente para tener relaciones", continuó.

En el vivo en Instagram, el joven reveló que, aunque conoció a Jey a los 14 años, fue dos años después que comenzó a sufrir consecuencias por el vínculo que tenía. "Es un gran daño lo que me hizo a los 14, pero fue más grave lo que me hizo a los 16 porque los otros (abusadores) no jugaron con ese juguito de novios", indicó.

Benvenuto se refirió al contenido del audio. "En el audio yo le dije: 'te cog... a un chico de 16 años' porque ahí empezaron las dedicatorias y los saluditos. Por eso, le hago mención a mis 16. Y sí, lo mando bien a la conch... de su madre. Y sí, fui irónico. ¿Cómo quieren que hable?", exclamó.

Al finalizar, el joven precisó que, al igual que a Jey, se comunicó con todas las persona que le hicieron daño en su infancia. "Ese audio lo mandé una noche donde yo le escribí a todos mis abusadores porque necesitaba sanar", concluyó.

Baby Etchecopar reveló un audio de Lucas Benvenuto, en el que confirma la edad que tenía cuando estaba con Jey Mammon

Después de la extensa entrevista que le hizo a Jey Mammon, Baby Etechecopar dio a conocer en su programa de A24, un audio exclusivo de Lucas Benvenuto, donde confirma la edad que tenía cuando salía con el conductor y humorista.

"Tengo 23 audios. Este es uno de esos audios", anunció el conductor en su programa en A24, Basta Baby. "Yo ayer le dije, vos sos culpable, te cog... un pibe de 16 años, todo lo demás es chusmerío del ambiente", añadió.

"Sinceramente, no miro la TV argentina porque viajo mucho y me chupa un hu..., pero lamentablemente me aparecen videos en YouTube. El otro día vi un video tuyo donde opinabas sobre los abusos del fútbol argentino. Me acordé que vos garch... conmigo cuando tenía 16 años... ups...", le dice Lucas a Jey en el inicio de la grabación.

"También me acordé que tenía un par de fotos nuestras, yo con 16 años y vos con tu edad en tu sofá, en Eleven City. ¿Te acordas? Te quería mandarte un saludo y decirte que espero que no hayas tirado la cadenita que me olvidé en tu casa al inodoro porque tiene un valor sentimental para mí. Era el único motivo por el cual te estaba escribiendo", continúa.

"Yo jamás iría a la TV a decir 'Jey Mammon estuvo conmigo cuando tenía 16 años' porque no me nace. Esperaba que me contestaras aunque sea un mensaje. Nos conocíamos muy bien, yo solamente quería que me respondas. Quedate tranquilo porque yo jamás iría a la TV. Espero que seas feliz", finaliza el audio del joven.