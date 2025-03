Habló la mujer parecida a la China Suárez que apareció con L-Gante

“La adoro, me parece bellísima pero no me considero igual a ella”, fue su primera declaración de Mar ni bien la saludó María Belén Ludueña. Al tiempo que agregó concreta: “La China es preciosa, la adoro, o sea, físicamente maravillosa, pero no me gusta como que la gente esté todo el rato diciendo la doble”.

“Por ahí no estás al tanto de por qué se te relaciona con la China Suárez aquí en Argentina y por qué es tan polémica por ahí esta colaboración con L-Gante, quien en medio de rumores de separación con Wanda Nara, justo sale tu single con él”, intentaron explicarle desde el programa de El Trece mientras ella confirmó no estar al tanto.

“Me he enterado, pero yo vengo a hablar de mi música, vengo a hablar de la canción, que es por lo que he venido una semana o más días, he venido como dos semanas a Argentina, a disfrutar también del país, que me encanta y de promocionar mi canción, que la verdad me hace mucha ilusión, es una canción increíble, pero de chisme la verdad que no”, concluyó picante la española lo que hizo que también desde el programa diesen por terminada la entrevista.