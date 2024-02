Granata criticó a Jimena Barón por la exposición de su cuerpo y generó polémica en las redes

Muy filosa, cerró: “¿No hay un poquito de profundidad en su vida? Si estás todo el día mostrando tu cuerpo...”.

Qué había dicho Jimena Barón

Este lunes, Jimena Barón publicó un video en el que cargó contra las nutricionistas. “Basta a las nutricionistas o las coaches, no sé quiénes son, con poner imágenes mías y decir ‘porque esto es un mal ejemplo’. Es un mal ejemplo, porque no hay que hablar de cuerpos ajenos. Si vos me seguís, Miriam, Mabel, Esther... quien sea que está usando mi foto para decir que yo soy mal ejemplo de algo, estás mintiendo porque yo entreno muchísimo y como muchísimo”, empezó diciendo.

En el clip, siguió: “Es una reverenda poron... y debe terminar esto de usar el cuerpo del otro para decir ‘esto no está bueno’ o ‘esto es repeligroso’. Usá el tuyo, googleá la imagen de una suricata... No pongas mi foto ni la de mis colegas. Estoy harta porque de repente son todos modernos, avanzados y empáticos, pero no paran de opinar de cuerpos ajenos”.

Jimena Barón habló de su entrenamiento y contó que tomó una nueva determinación

Después de contar que recibe muchas consultas referidas a su entrenamiento, Barón expresó: “A mí me gusta entrenar sola porque siento que es un momento mental espectacular en donde uno domestica y adiestra los demonios”.

Dicho eso, la artista señaló que después de entrenar mucho tiempo sola, se armó una rutina que le gusta y con la que se siente cómoda, pero se “achanchó”. “Entonces ahora estoy para entrenar con alguien y que me haga hacer cosas que no me gustan”, sostuvo y explicó que por ese motivo empezó a hacer fierros en un gimnasio.

“Yo soy muy musculosa, fibrosa, me marco muy rápido... Y mi miedo era quedar como Tronchatoro. Le voy a dar una chance. De todos modos, le estoy metiendo con mucho aeróbico para chupar y limpiar un poco porque yo quiero estar esbelta, pero fuerte”, remarcó sobre su objetivo.