"Sí, pero no porque se vaya me voy a poner triste. Es hermoso estar afuera", explicó el muchacho. Y la tatuada lo cuestionó: "No, Martín. No hay mejor lugar que este".

"Obvio, pero afuera no hay nada malo", reiteró su postura el Chino. En tanto, ante la atenta mirada de Emma Vich, Furia dejó en claro su deseo de continuar en el programa: "No, yo no quiero ir afuera. Me quiero quedar acá por el resto de mi vida. Soy muy feliz acá adentro".