Got Talent Argentina: bailó el Himno Nacional y se llevó el botón dorado

“El Himno fue algo que siempre bailé cuando era chiquito, pero nunca me dejaban. Como en la danza, en mi recorrido, encontré esa libertad de porder hacerlo dije: ‘Bueno, lo hago’. Yo uso el concepto de libertad, para demostrar que realmente me siento libre al bailar”, comentó Figueroa en diálogo con Lizy Tagliani.

Luego de su performance, Flor Peña descubrió que el joven no había armado una coreografía, sino que “salió a sentir el Himno”. “Decidí ser genuino con lo que realmente me estaba pasando hoy, sentía y decidí que me atravesara la música”, reconoció Facundo.