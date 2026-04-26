Gran Hermano: acusan a Brian de escupir la comida de sus compañeros

“No es la primera vez que lo hace. Larga escupitajos en la bacha”, “Es inmundo y da muchísimo asco”, fueron algunos de los mensajes más duros que inundaron las redes, donde muchos pidieron sanciones ejemplares para el participante.

La situación golpea aún más la imagen de Brian, que ya venía siendo uno de los jugadores más cuestionados por sus actitudes dentro de la casa. Aunque afuera conserva parte del apoyo de fanáticos que lo siguieron durante su carrera futbolística, en el reality su figura parece haberse desplomado por completo.

Como si fuera poco, el escándalo se da en una semana decisiva para su continuidad en el juego: Gran Hermano anuló la fulminante contra Pincoya y terminó dejándolo a él en placa, por lo que este viernes podría enfrentar un explosivo versus con Yipio, otra de las concursantes más criticadas.

Entre denuncias de juego sucio, repudio en redes y una nominación caliente, Brian quedó más expuesto que nunca y su permanencia pende de un hilo.