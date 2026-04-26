Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la polémica dentro de Gran Hermano 2026 (Telefe), pero esta vez por una acusación tan desagradable como escandalosa: en redes sociales aseguran que habría escupido la comida de algunos de sus compañeros, y una imagen viral desató una ola de repudio.
Gran Hermano: acusan a Brian de escupir la comida de sus compañeros
Una imagen viral desató un escándalo total alrededor de Brian Sarmiento en Gran Hermano: en redes lo acusan de escupir la comida de sus compañeros.