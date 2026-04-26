"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Espectáculos > Gran Hermano

Gran Hermano: acusan a Brian de escupir la comida de sus compañeros

Una imagen viral desató un escándalo total alrededor de Brian Sarmiento en Gran Hermano: en redes lo acusan de escupir la comida de sus compañeros.

Brian Sarmiento volvió a quedar en el centro de la polémica dentro de Gran Hermano 2026 (Telefe), pero esta vez por una acusación tan desagradable como escandalosa: en redes sociales aseguran que habría escupido la comida de algunos de sus compañeros, y una imagen viral desató una ola de repudio.

Todo explotó en X, donde comenzó a circular una foto en la que se ve al exfutbolista en la cocina, aparentemente soltando algo de su boca sobre un plato mientras lavaba los utensilios. La captura generó una catarata de comentarios de usuarios que no solo cuestionaron ese momento puntual, sino que además afirmaron haber notado actitudes similares en otras ocasiones.

Te puede interesar...

“No es la primera vez que lo hace. Larga escupitajos en la bacha”, “Es inmundo y da muchísimo asco”, fueron algunos de los mensajes más duros que inundaron las redes, donde muchos pidieron sanciones ejemplares para el participante.

La situación golpea aún más la imagen de Brian, que ya venía siendo uno de los jugadores más cuestionados por sus actitudes dentro de la casa. Aunque afuera conserva parte del apoyo de fanáticos que lo siguieron durante su carrera futbolística, en el reality su figura parece haberse desplomado por completo.

Como si fuera poco, el escándalo se da en una semana decisiva para su continuidad en el juego: Gran Hermano anuló la fulminante contra Pincoya y terminó dejándolo a él en placa, por lo que este viernes podría enfrentar un explosivo versus con Yipio, otra de las concursantes más criticadas.

Entre denuncias de juego sucio, repudio en redes y una nominación caliente, Brian quedó más expuesto que nunca y su permanencia pende de un hilo.

Brian Sarmiento

FUENTE: Primicias YA

Temas

Te puede interesar