Juana Viale confirmó su separación de Yago Lange

Lejos de ocultar su reacción, Juana contó entre risas: “Empecé a hacer el bolso, quería irme”. La situación tenía una particularidad evidente, ya que en plena navegación no resultaba sencillo abandonar el lugar.

A partir de esa anécdota, Mario Pergolini decidió ir directamente al punto y le preguntó si Yago Lange todavía estaba con ella. La respuesta de la nieta de Mirtha Legrand fue contundente y puso fin a las dudas: “No, no seguimos juntos”.

De esta manera, después de varias semanas de versiones, la propia Juana Viale terminó confirmando la ruptura. Pero sus palabras también volvieron a poner bajo la lupa las distintas teorías que habían aparecido alrededor del final de la pareja.

Una de las versiones más fuertes había comenzado a circular tiempo atrás y hablaba de una supuesta tercera en discordia. En ese momento, Santiago Sposato había revelado una información que involucraba a una persona muy cercana a la actriz. “Me aportan un dato de la tercera en discordia. Habría sido una de las mejores amigas de Juana. Ella se habría peleado inmediatamente con su amiga, y eso explicaría su humor en las últimas semanas”, había señalado el periodista.

La hipótesis de una presunta infidelidad fue, de hecho, una de las primeras versiones que apareció cuando comenzaron a conocerse los rumores sobre la separación. Ahora, tras la confirmación de Juana Viale, aquella teoría volvió a quedar en el centro de la escena, aunque se trata de una versión que había circulado previamente y que no fue confirmada por la actriz.

Sin embargo, no fue la única explicación que trascendió sobre el final de la pareja. En LAM (América TV), Pepe Ochoa había aportado otra mirada y vinculó la ruptura con los diferentes caminos que ambos estaban transitando. “Está separada porque no coinciden más en un proyecto en común. Él viaja mucho y ella está acá. Están muy desencontrados, entonces decidieron separarse”, sostuvo en aquel momento.

Vale señalar que la relación entre Juana Viale y Yago Lange había sido especialmente significativa para la actriz, ya que durante esos cuatro años se acercó a un mundo deportivo que hasta entonces desconocía y comenzó a incorporar una forma de vida diferente.