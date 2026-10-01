Salió a la luz el nombre de la persona que provocó el conflicto entre Tini y Emilia Mernes

Sobre el origen de la pelea, Ángel de Brito explicó que el motivo sería mucho más profundo que una cuestión sentimental o económica: “No se trata de un amorío, no es económico, es mucho más profundo. Será Tini quien lo contará, es su historia ”.

El conductor de LAM también dio detalles sobre el supuesto desencadenante del conflicto y aseguró que Emilia habría tomado una decisión que Tini interpretó como una traición. “La pelea fue porque Emilia sabía y cuando se pelean, ella lo contrató y lo llevó a trabajar con ella, siendo amigas. Guitarristas hay un millón, ahí siente Tini la traición”, siguió.

Con el correr de los años, la relación profesional se transformó también en un vínculo de mucha confianza. Desde 2021 comenzaron a multiplicarse las imágenes de ambos y Cia se convirtió en una persona habitual dentro del entorno de la cantante.

El guitarrista incluso estuvo presente durante diferentes momentos importantes de la vida artística de Stoessel y apareció junto a ella en distintas publicaciones y registros audiovisuales. Su cercanía llegó al punto de ser considerado parte del círculo íntimo de la cantante.

El supuesto quiebre habría quedado expuesto públicamente durante la gira MP3 Tour de Emilia. La cantante había incorporado a Cia a su equipo y, en uno de sus shows, se produjo un encuentro inesperado entre el músico y Tini. Stoessel coincidió con Pancho sobre el escenario durante una presentación y, de acuerdo con la versión que trascendió, ese momento habría sido especialmente significativo para ella porque no habría sido informada previamente.

La situación habría tomado todavía más peso porque, según esta versión, Emilia conocía el vínculo que Tini tenía con el guitarrista y aun así decidió incorporarlo a su equipo. Ese gesto habría sido interpretado por Stoessel como una traición dentro de la amistad que mantenían.