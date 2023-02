Gianinna Maradona y Daniel Osvaldo, separados otra vez

La panelista explicó que Daniel Osvaldo tuvo una discusión con Gianinna Maradona cuando se enteró que El Kun Agüero iba a estar en el cumpleaños de Benjamín, el hijo que tienen en común.

"Hicieron el cumpleaños de Benjamín. Fuero algunos adolescentes en la casa del Tigre, hubo baile, hubo dj, cantaron el tema de La Mosca, Muchachos, y fue El Kun. Daniel no quería que El Kun estuviera ahí", detalló la periodista.

El conflicto fue tan grande que derivó en la separación de la pareja. "Gianinna no puede prohibiera a El Kun estar en el cumpleaños de su hijo y eso fue lo que ella le contestó", cerró Duré.

Jimena Barón respondió lo que todos quieren saber: ¿le dedicó su nuevo tema a Gianinna Maradona?

En noviembre, Jimena Barón presentó su tema La Araña. Por la letra da la canción, a muchos hizo pensar que estaba dedicada a su ex amiga, Gianinna Maradona.

"¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que fue al final mi amiga La que tanto me quería, me engañaba. Yo confiándole tanto dolor. ¿Y quién iba a pensar? ¿Quién iba a imaginar? Que había otra razón. Por la que ella me pedía que lo dejara. Yo lloraba y ella lo robó", dice el tema.

Vale recordar que Jimena se separó de Daniel Osvaldo y, al poco tiempo, la hija de Diego Maradona empezó su relación con el ex futbolista.

En una nota con LAM (América TV), la actriz y cantante se refirió al significado de la letra del tema. "La canción salió en un momento de mucho dolor y enojo. Tiene una parte linda y otra donde hablo de traición", sostuvo.

Jimena señaló que escribir La Araña le sirvió para sanar. "Estuve mal mucho tiempo. Esto, si sale, es porque estoy planteada desde otro lugar", añadió.

La artista remarcó que lanzó el tema sin preocuparse por la mirada ajena. "Esto es para mí, yo lo hago para mí. No pienso en lo que puedan pensar los demás", enfatizó.

Por último, Jimena hizo referencia a la separación de Daniel Osvaldo y Gianinna, que coincidió con la presentación de su canción. "Fue el mismo día, pero la fecha de lanzamiento ya estaba pautada con mucha anticipación", cerró.