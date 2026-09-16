Carolina Papaleo contrató a una detective para saber si su pareja le era infiel: "Él decía que estaba separado"

El hombre al que buscaba investigar vivía en la costa, dentro de un barrio cerrado. Esa distancia, según indicó Papaleo, impedía que ella pudiera comprobar personalmente con quién se encontraba o qué hacía. Antes de acudir a la detective, la actriz ya había revisado una computadora y reunido datos que consideraba relevantes. “Yo ya hice esta investigación hasta acá. Yo te puedo dar todos los datos que encontré”, recordó que le dijo a la profesional.

La respuesta de la detective llegó al día siguiente. Papaleo aseguró que la investigadora consideró fundadas sus dudas tras analizar la información disponible. La actriz relató que uno de los elementos que reforzó su sospecha fue un viaje al exterior que el hombre realizó acompañado por su esposa. Ese dato chocaba con la versión de que la relación matrimonial había terminado.

“Lo único que me cerraba era esto, que había vuelto con su mujer, porque él decía que estaba separado”, afirmó Papaleo en el programa. La actriz no reveló la identidad del hombre ni precisó cuándo ocurrió el episodio. Contó que, una vez reunida la información, decidió encontrarse con él para plantearle las contradicciones que había advertido. Negó haber intentado intervenir en su matrimonio y dijo que buscaba esclarecer la situación antes de tomar distancia.