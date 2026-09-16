Allanaron a Facundo Moyano por los encuentros con Candela Arizaga

Qué busca determinar la Fiscalía

La investigación tomó fuerza a partir de una fotografía publicada por Arizaga. Siempre según el relato difundido por Calabró, una tercera persona habría reconocido detalles del interior del lugar que aparecían en la imagen, como un espejo, una puerta, la grifería y el dispenser de jabón.

A partir de esa situación habría surgido la sospecha de que Arizaga se encontraba en el mismo apart hotel que Moyano, pese a la restricción de acercamiento que, según se informó, pesa sobre ambos.

La Policía habría iniciado entonces las diligencias para obtener documentación y registros audiovisuales que permitan confirmar o descartar esas versiones.

Durante el programa también se mencionó que podrían existir al menos cuatro situaciones durante la última semana en las que ambos habrían coincidido. Por ahora, se trata de información difundida públicamente que deberá ser corroborada por la investigación judicial.

La restricción que podría complicar al dirigente

La relevancia de la pesquisa está vinculada a las condiciones que fueron establecidas para la libertad de Moyano. Entre ellas se encuentra una restricción de acercamiento respecto de Arizaga, además de la obligación de mantener informada a la Justicia sobre eventuales cambios de domicilio.

Por eso, si las cámaras, registros de huéspedes u otras pruebas permitieran acreditar un encuentro entre ambos, la Fiscalía podría evaluar si existió un incumplimiento de las medidas judiciales.

Luis Ventura planteó durante el programa una posible consecuencia si las imágenes confirmaran la presencia conjunta de Moyano y Arizaga, aunque esa afirmación corresponde a su interpretación y no constituye una decisión judicial.

Por el momento, no hay una resolución que determine que Moyano incumplió las restricciones ni una orden de detención confirmada a partir de estos hechos. La investigación apunta justamente a establecer qué ocurrió y qué valor tienen los elementos que fueron incorporados.

El antecedente que originó el escándalo

El nuevo capítulo se suma al episodio ocurrido poco más de un mes atrás, cuando Arizaga fue encontrada durante la madrugada corriendo por las calles de Belgrano en un estado de conmoción. La situación derivó en la intervención policial y en la posterior demora de Moyano, quien recuperó la libertad bajo determinadas condiciones judiciales.

En paralelo, distintos periodistas difundieron versiones sobre un supuesto acuerdo económico entre ambos. Gustavo Méndez sostuvo en Border Periodismo que una fuente cercana al padre de Arizaga le había mencionado un presunto acuerdo por 90 millones de pesos, aunque esa versión fue presentada como una información de fuente periodística y no como un hecho acreditado judicialmente.

Ahora, el foco vuelve a estar puesto en los registros del apart hotel y en las cámaras de seguridad. La investigación deberá determinar si las imágenes y la documentación permiten confirmar los supuestos encuentros y, eventualmente, si estos tuvieron consecuencias sobre las condiciones impuestas a Moyano.