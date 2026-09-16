Por qué los hermanos de Emanuel Ortega no fueron a su boda con Julieta Prandi

Horas más tarde, Ángel de Brito se comunicó con Ana Paula Dutil, quien les deseó a los enamorados que sean muy felices. “Mis hijos la quieren mucho a Julieta y eso dice mucho para mí, me parece muy importante. Siempre el amor se celebra. Les deseo lo mejor, que sean muy felices y no quiero hablar en este momento porque es el momento de Julieta y Emanuel”, aclaró.

A su vez, Evangelina Salazar, la madre de Emanuel, también justificó la ausencia del resto de sus hijos. “Se tomó el trabajo de decir que estaban todos muy ocupados y que, como les habían avisado muy tarde que se casaban, no se pudieron organizar. Es medio raro”, reveló la angelita Karina Iavícoli.

Según filtraron desde el ciclo, la invitación a todos los hermanos Ortega habría sido enviada el miércoles de la semana pasada, lo que generó aún más dudas sobre cuál de las dos versiones sería la correcta.

¿Cómo justificó Julieta Ortega su ausencia en el casamiento de su hermano?

Horas antes, Julieta Ortega había hablado sobre la boda de su hermano con Los profesionales de siempre (elnueve). En el programa de espectáculos aseguró que se enteró del casamiento de Emanuel el miércoles pasado, lo mismo que contó de Brito, y que avisó que no iba a poder llegar al civil. “O sea que me enteré hace dos minutos (...) Lo único que le dije fue: Manu, no voy a llegar a la una del mediodía al civil”, expresó con humor y aclaró que tenía gente que iba a hacer unos trabajos en su casa.

Sobre la decisión de comunicar la buena nueva con tan poca anticipación, agregó: “Somos todos grandes. Cada uno hace su vida. Me pareció perfecto”. “Mi hermano es muy reservado. Yo te miento si te digo que viví todo el proceso (...) Sé lo que me cuenta cuando me quiere contar, pero después creo que todo lo demás se lo tienen que preguntar a él”, cerró.