Acto seguido, la tatuada se paró delante de sus compañeros y explicó la razón de su salida: "No voy a darles el porqué general. No es nada malo. Yo tenía muchas intenciones de entrar a la casa, después conocerlos y también poder jugar. Creo que, no es por bajarles el nivel ni nada, tengo una manera de jugar muy fulera o tal vez muy agresiva y veo que la casa no está a ese nivel".

"Yo paso mucho tiempo aburrida y no lo estoy disfrutando. No es culpa de ustedes. Es su Gran Hermano, es su edición. Yo siento que el mío lo gané aunque por números para algunos no sea así. Deseo que gane él o la mejor. Espero que sea una mujer. Siento que estoy en otro nivel y quiero que disfruten", remarcó Furia antes de irse por la puerta giratoria.