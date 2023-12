Flor Vigna se cansó de las críticas y lanzó un fuerte descargo

Luego, habló de todas las críticas que recibe cuando elige la ropa que le gusta usar en los eventos o en sus videoclips. “Me pasa mucho que en una alfombra roja me pongo un vestido de Verónica de la Canal y me dicen: ‘¿Así te tenés que vestir nena? Siempre te vestís mal’”, dijo y mencionó a la reconocida diseñadora.

Sobre este tema, reconoció: “A mí me gusta vestirme de otra forma. Es muy normal que tengas un aval dentro de lo que está permitido”. Además, explicó que al tener “autenticidad” siempre se van a recibir críticas, pero que el “premio” llega después de atravesar esos momentos.

Las críticas que recibió Flor Vigna en una de sus últimas publicaciones que subió a las redes

La semana pasada, la artista publicó un video para promocionar el lanzamiento de su canción titulada “Perdóname” que tratará sobre la experiencia de desamor de una amiga de ella. Por eso, decidió enviar un mensaje a sus detractores y hacer referencia a las críticas en torno a su vida privada.

Con un disfraz con el que se presenta como una suerte de superheroína justiciera, la cantante y bailarina combate los rumores y responde sobre su intimidad. “Un besito a los haters”, escribió en redes sociales.

image.png

Lo cierto es que el desopilante video de Vigna no fue bien recibido en redes sociales y fue blanco de muchas críticas, tanto que la compararon con Mariano Martínez y sus insólitos videos. “¿Qué le pasa a Flor Vigna? A Mariano Martínez lo matamos por mucho menos”, se leyó en la red social X. Por su parte, Yanina Latorre también compartió el video y escribió: “¿Qué es esto?”.

“Les juro que trato de entender a los fans, pero cuando me acuerdo lo que rompían los huevos las de Flor Vigna y veo esto, no logro llegar al punto”, “Literalmente flor Vigna no tiene a nadie que le diga ‘che amiga no da’”, “Flor Vigna llegó a su momento Mariano Martínez”, “El pire que tiene chicos”, y “el cringe es impresionante” fueron otros de los comentarios.