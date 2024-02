Flor Vigna reveló por qué se separó de Luciano Castro

Pero eso no fue todo. Porque también se sinceró al revelarle estar "hecha pelotas, como cualquier persona que termina una historia. Pero sé que lo intentamos todo".

Además, tras la consulta de la periodista sobre cuánto influyó el lanzamiento de Picaflor, Vigna le aseguró que "No tuvo nada que ver lo de Nico, ni todo lo que pasó en los medios ni Sabri", y reveló que la ruptura "Tuvo que ver con nuestras diferencias de edad y nuestros trabajos".

"La gira de cada uno es lo que en un punto nos distanció, nada que ver lo de un hijo. Si bien lo pensamos mucho tiempo, con nuestros estilos de vida es muy difícil. Me quedo tranquila porque nos separamos de manera adulta y lo intentamos todo, pero no funcionó", concluyó la cantante desmintiendo así que el no ponerse de acuerdo para ser padres haya sido el motivo de la separación.