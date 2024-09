Flor Peña y Marcelo Tinelli hablaron de sus expectativas para el Cantando 2024

“Estoy contenta, me encanta el formato, fui participante del Bailando y hay algo de eso que a mí me divierte. Fui jurado, he transitado desde adentro y me divierte ahora estar como conductora, me encanta", expresó Flor tras firmar el contrato este miércoles junto a Marcelo.

A su vez, Tinelli se mostró entusiasmado por el nuevo desafío de la actriz y manifestó: “Yo creo que Flor conoce muy bien el formato a pesar de no haber estado como conductora, lamenté mucho el día que se fue como jurado. La emoción que ella maneja muy bien, la dureza, tiene todas las cualidades para ser una excelente conductora del Cantando”.