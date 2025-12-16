Fin del misterio: Adrián Suar blanqueó su relación con Rocío Robles

suar robles italia 1

La imagen elegida tuvo un fuerte simbolismo. “¿Cuándo termina la construcción?”, escribió Suar con su característico humor. En la foto se los ve de espaldas, abrazados y contemplando el Coliseo Romano. Ella, con un look en tonos claros, apoya la mano sobre la espalda de él; él, con campera oscura y anteojos, observa el histórico anfiteatro.

Robles, por su parte, replicó la historia en sus historias, validando el blanqueo sin necesidad de agregar palabras.