Durante meses, las especulaciones sobre un posible romance entre Adrián Suar y Rocío Robles circularon en redes y en los programas de espectáculos. Sin embargo, fue el propio actor y productor quien decidió poner fin a las dudas y mostrar públicamente lo que hasta ahora era un secreto a voces.
Fin del misterio: Adrián Suar blanqueó su relación con Rocío Robles
Adrián Suar terminó con los rumores y confirmó su relación amorosa con Rocío Robles. Ambos publicaron una historia juntos en Roma, Italia.