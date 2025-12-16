"
Fin del misterio: Adrián Suar blanqueó su relación con Rocío Robles

Adrián Suar terminó con los rumores y confirmó su relación amorosa con Rocío Robles. Ambos publicaron una historia juntos en Roma, Italia.

Durante meses, las especulaciones sobre un posible romance entre Adrián Suar y Rocío Robles circularon en redes y en los programas de espectáculos. Sin embargo, fue el propio actor y productor quien decidió poner fin a las dudas y mostrar públicamente lo que hasta ahora era un secreto a voces.

La confirmación llegó a través de sus historias de Instagram, donde compartió la primera foto junto a la periodistaa deportiva en medio de un viaje por Roma, Italia. Con ese gesto, Suar terminó de ratificar lo que desde comienzos de año se comentaba en los medios: están juntos.

La imagen elegida tuvo un fuerte simbolismo. “¿Cuándo termina la construcción?”, escribió Suar con su característico humor. En la foto se los ve de espaldas, abrazados y contemplando el Coliseo Romano. Ella, con un look en tonos claros, apoya la mano sobre la espalda de él; él, con campera oscura y anteojos, observa el histórico anfiteatro.

Robles, por su parte, replicó la historia en sus historias, validando el blanqueo sin necesidad de agregar palabras.

