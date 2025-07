Fernanda Callejón habló del pedido de su hija ante la separación

Por otro lado, María Fernanda dio detalles de su accionar tras el pedido de la niña: “Ahora estamos hablando, sí. Nosotros teníamos contacto cero y ahora podemos ser amigos, siempre para Giovanna”.

“Eso no significa retroceder en nada de lo que tiene que ver con lo que ya está judicialmente presentado. Yo lucho por los derechos de mi hija, eso ya lo saben”, indicó la actriz.

Parte de su decisión de no hablar de su vida privada radica en que sufrió mucho daño. “Vos, Chiqui, siempre tuviste mucho respeto, incluso cuando preguntás cosas que la gente quiere saber y yo eso lo entiendo. Pero me pasa que he sido maltratada por mujeres de la televisión y eso a mí me hizo mucho daño”, dijo Callejón.

Y añadió: “Me han castigado mucho, sobre todo LAM, pero los medios en general. Tienen, creo yo, algo muy personal conmigo”.

Tras contar que se separó de su ex, con quien mantuvo una relación de dos años, María Fernanda Callejón sentenció: “Me considero una mujer de mi tiempo. Cuando sos sumisa y querés complacer a todo el mundo te olvidás de vos. Si yo vivo sirviendo a todo el mundo, tratando de complacer, me olvido de mí. Tengo que priorizarme a mí y a mi hija”.