Fernán Mirás recordó un momento que vivió en terapia intensiva

Tras el terrible momento que vivió, Mirás decidió abrir su corazón para revelar detalles de lo que padeció en un momento en el que todos están preocupados por el grave estado de salud que atraviesa Silvina Luna, quien se encuentra en terapia intensiva.

Fue por eso que Fernán contó en Intrusos: "Fue un sacudón, te modifica un montón de cosas. Era una mañana, yo estaba tranquilo en lo de mi novia, yo sentí que era un dolor muy fuerte de cabeza, muy raro, no quería tapar los síntomas con nada".

El desgarrador momento que vivió Fernán Mirás

Eso no fue todo porque el reconocido actor continuó: "No me tomé nada y le dije a mi novia que llame al médico porque no podía hablar. Me operaron enseguida y no tuve ninguna secuela. Las muestras de afecto me siguieron conmoviendo".

"Estuve en terapia intensiva con morfina varias semanas. Cuando me recuperé estuve meses después contestando mensajes que me llegaban. Me cambió que trato de disfrutar las cosas más simples. Ayer tenía un día complicado de trabajo y le dije a mis chicos: salgamos a dar una vuelta", confesó.