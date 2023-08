Fátima Florez rompió el silencio sobre su relación con Milei

En este sentido, la conductora Mariana Fabbiani mencionó como “fuerte” la posibilidad de que imitara a Patricia Bullrich, candidata a la presidencia y adversaria de su actual pareja. “Por qué fuerte? Si Fátima siempre me imitó, no va a ser la primera vez”, respondió la actriz con la voz y los gestos característicos de la candidata de Juntos por el Cambio. “¿Por qué no podría hacerlo ahora?”, se preguntó, ya con su tono personal.

Desde el piso, Ceferino Reato le planteó las dificultades que podría acarrear personificar a Bullrich en este momento caliente de la campaña electoral. “Soy una actriz y una comediante que hace años que hago personajes, ¿por qué tendría que dejar de hacerlo ahora o estar condicionada?”, reflexionó. Y cerró con una humorada. “Viva la libertad, carajo”, en alusión al slogan de su pareja.

Volviendo a su amorío con Milei, ante la pregunta de Andrea Taboada, no quiso decir si hubo foto o presentación con las familias, y vaticinó un viaje conjunto a Punta del Este. “No quiero decir nada. Estamos muy bien y cuando uno está bien se refleja en la cara. Y está bueno decirlo”, señaló. Además, agregó “Nosotros puertas adentro no hablamos de trabajo. No tengo por qué meterme a opinar de su trabajo, para eso hay otra gente”, aseguró.

“¿Te da miedo que el público no le guste, o que pierda cierto apoyo?”, le preguntó Fabbiani: “A lo largo de mi carrera nunca tomé partido. Hablé como Fátima artista, como ciudadana, pero nunca me embanderé. No es lo que corresponde. Y en este caso estoy muy bien con una persona, enamorada”, respondió. Aquí, Franco Torchia apuntó que el amor también es una forma de tomar partido. “Es encontrarse con una persona, y cada vez nos sorprendemos más de la química que tenemos. Somos muy felices, no tengo mucho más para decir”, afirmó.

Durante la charla, la actriz también se refirió a aquel primer encuentro en la mesa de Mirtha Legrand. “No nos dimos cuenta que nos pasó algo. Hoy, hablándolo con el diario del lunes, nos cayó la ficha que algo pasó”, conjeturó. Y no quiso dar demasiadas precisiones sobre qué la enamoró del economista. “No te podría decir solo una cosa. El destino nos tenía preparado algo muy lindo a los dos y damos gracias de habernos encontrado. Nos sentimos muy gratificados de que esto suceda”. Y ante la inquietud de la conductora sobre si había practicado el sexo tántrico con su pareja, volvió a esquivar la pregunta: “Todavía tengo mucho más para conocer”, señaló.

Además, le restó importancia a su hipotético rol de primera dama en caso de que Milei gane las elecciones. “Obviamente sé que viene bien posicionado, pero no se me ocurre pensar en eso. Realmente me parece una tilinguería, pero es cierto que hay un protocolo”, admitió. Y cerró reflexionando sobre si esperaba esta nueva historia de amor que se inicia tras el fin de su vínculo con Norberto. “Estuve toda mi vida con una misma relación, fue muy importante y siempre viví el presente. No soy de mirar para atrás, porque lo que pasó ya está. Me sorprendió esta nueva relación y la vivo muy intensamente”, expresó.