Fátima Florez respondió a las acusaciones de Andrea Rincón

Al hacer dichas declaraciones, la actriz aseguró que Fátima había realizado imitaciones de ella, pero en LAM (América), pusieron en duda que esto haya sido así.

Por esa razón, desde la producción se comunicaron con la humorista, y la misma negó haber realizado el personaje de Andrea Rincón. "Contestó que no recuerda haberla imitado", aseguró Ángel de Brito.

Se supo el duro motivo de la pelea entre Andrea Rincón y Belén Francese en la grabación de PH, Podemos Hablar

Este miércoles se realizó la grabación para el programa de PH, Podemos Hablar, que se emitirá el próximo sábado. Entre los invitados estuvieron Belén Francese y Andrea Rincón, quienes quedaron en boca de todos tras protagonizar un tenso episodio.

Durante la tarde, Laura Ubfal fue quien dio la noticia, y más tarde Ángel de Brito se encargó de dar nuevos detalles en el vivo de LAM (América). “Estaban todos los invitados, Andy dice 'den un paso al frente los que tuvieron una noche increíble', una pregunta tranqui. Bueno, una de las invitadas, llamada Belén Francese, le dijo a otra de las invitadas, Andrea Rincón, 'ella me quiso levantar', así fresca”, reveló.

“Pasó la grabación y Rincón dijo 'no esperen, no puedo seguir porque me quedé mal con esto que acaba de contar'. No le gustó”, siguió Ángel. “Ahí se desbordó todo, quería aclarar la situación y la aclaró. Dijo: 'yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar, además me pareces horrenda, nunca me gustaste y me parece de cuarta'", sumó.

Luego, aseguró que después de esas palabras Belén Francese también cambió su ánimo completamente y relató: “No quedó ahí porque Rincón estaba caliente y le dijo 'vos también estabas en la misma así que no se de que hablas'. Y ahí se puso mal Belen”.

"Yo trabajé con Belén y jamás. Trabajé, conviví y no”, acotó Marixa Balli y Yanina Latorre opinó: “Es un golpe bajo”.

En eso, Ángel comentó que Andy trató de que ambas se disculpen tras el fuerte cruce, pero su intento no dio resultados ya que las palabras de Rincón fueron "lamento romperte el corazón pero jamás te tire onda, lo único que queres Francese es pegar un portal”.