Fabián Cubero hizo una grave denuncia contra Nicole Neumann

La estafa procesal se trata de un delito de tipo penal que supone la manipulación o creación de pruebas falsas para torcer una proceso judicial.

En este sentido, Fabián Cubero está convencido de que Nicole habría creado o manipulado algunas de las pruebas presentadas en los juicios que mantienen con la clara intención de perjudicarlo.

En tanto, Cinthia Fernández destacó a Cubero como padre: "Cubero soy yo, es un tipo que se hace cargo como padre, es un padrazo, no todos los tipos. A mí no me sucedió".

"Tiene a su hija viviendo con él y eso en la Justicia se traslada a plata. Ahora Allegra se quiere mudar con él, entonces hay algo que no suena", añadió la panelista.

Y remarcó: "El audio de Indiana es muy fuerte. Hay un trato muy feo de la pareja de Nicole, la propia hija quiso denunciar, nadie la obliga. Hay que escuchar a los chicos".

"Otra de las denuncias que va a haber es ponerles la cautelar a la parte de Nicole", finalizó contundente Cinthia Fernández.