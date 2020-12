Evelyn Von Brocke renunció al programa de Verónica Lozano

Telefe apuesta a un panel con nuevas figuras. El primer cambio consumado es el de Tamara que se fue de vacaciones, pidió licencia y ya no volverá al envío.

Hasta el momento, el panelista que tiene la silla asegurada para continuar en el programa es Mauro Szeta.

Tanto Paola Juárez, Nicolás Peralta, Evelyn Von Brocke y Jorge Tartaglione no seguirían en el 2021. El único caso que están en duda es el de Costa que podría quedarse si hay viento a favor y los plantas se alinean.

Sin embargo, antes de que esto suceda, Evelyn Von Brocke decidió renunciar al programa y se despedirá este viernes 11.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Evelyn Von Brocke (@evevonbrocke)

"Gracias por tanto en este año tan difícil. He renunciado rodeada de cariño por parte de mis compañeros, mi producción, el canal y la conductora. Llegué a @cortaxlozanofan por una semana y me quedé casi dos años, dos años de aprendizaje y emoción en un año duro con el Covid. Estoy tan agradecida. Tengo muchos sueños por cumplir y hacia allá voy! Nos vemos pronto en la tele, por ahora mi pluma, con mi pasión por escribir. Dedicarme a todo lo que dejé de lado como a mis afectos que necesitan atención! Gracias a todos los que me ven o siguen diariamente! Gracias, gracias, gracias!", escribió la periodista en Instagram.