Eva Bargiela reveló por qué se separó de Facundo Moyano

"Yo estaba en un programa muy expuesto (Bailando 2023) y hubiese preferido transitarlo de otra manera, también me hago cargo que es mi trabajo y es lo que yo lo elijo", agregó Eva Bargiela.

Y aclaró: "No estuvimos buscando ser papás, pero estuvo presente en los planes, sí, pero por algo no se dio. Y yo creo que todo es por algo. La gente me dice que tengo miedo a enamorarme y cero miedo. Me encantaría, quisiera formar una familia y por qué no volver a casarme".

Y sobre la confirmación en televisión de Facundo Moyano de la separación, que tanto ruido generó, Eva reconoció: "Estábamos atravesando una crisis, separándonos, pero él lo contó en un programa... él sintió decirlo. Aún estamos en contacto porque hay cosas en común que hay que resolver".