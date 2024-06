Estefanía Pasquini contó cómo es su relación con Adrián Cormillot

image.png

Después de que estas picantes palabras se viralizaran, se dijo que Adrián Cormillot, uno de los hijos mayores de Alberto, se habría contactado con Pettinato para solidarizarse.

"A los hijos les hizo ruido el comienzo de esta relación. Adrián y Alberto no tienen una buena relación por otros motivos. Este (por Pasquini) es uno de los motivos", contaron en Socios del espectáculo (El Trece).

Por su parte, con ánimos de defenderse, la nutricionista aclaró en Intrusos (América) que su vínculo con el hijo de su marido sería cordial. "No sé cuál es su relación con Tamara pero nuestra relación es buena. Le habrá gustado el quilombo que se armó", comentó después de que le avisaran que Adrián había likeado un posteo de la panelista.

En este sentido, Pasquini profundizó: "En la familia nadie se mete con nada de lo que hagan los otros. Todos somos libres. Nosotros con Alberto nos queremos y no nos importa nada lo que digan los demás".

Finalmente, sobre los rumores que sostienen que ella se habría casado por interés, la nutricionista aclaró: "Yo no voy contra nada de ellos (por los hijos). Por eso es que están tranquilos. Hay mucha gente que especula con el tema de la herencia. Yo el día que me casé ya sabían que no quería nada y, de hecho, firmamos algo en lo que a ellos ya les quedó lo suyo y a mí no me toca nada".