Escándalo en Gran Hermano: complot masivo y todos a placa

Dentro de la casa, mientras tanto, el juego ya venía condicionado. Manuel Ibero, líder de la semana, había movido fuerte al fulminar a Cinzia Francischiello y quitarle la posibilidad de votar, una restricción que también alcanzó a otros diez jugadores. Pero lejos de ordenar el tablero, la situación terminó desbordándose.

Las conversaciones cruzadas, los acuerdos implícitos y las estrategias compartidas terminaron configurando un escenario que el Big consideró inaceptable. Y cuando llegó el momento de comunicar la decisión, no hubo lugar para dudas.

Consecuentemente, la voz de Gran Hermano irrumpió en la casa con un mensaje contundente: “El voto es secreto y está prohibido. Para quienes aún tienen dudas, el complot es un pacto entre dos o más jugadores para votar a otros compañeros. En las primeras semanas vi charlas al límite del reglamento y como eran los primeros días, decidí no penalizarlo. Pero lo que vi en las últimas horas no respeta el espíritu del juego”.

El silencio se apoderó de todos. Nadie sabía exactamente qué iba a pasar, pero la resolución superó cualquier expectativa.

“Todos los votos quedan anulados. Quedan sin efecto todas las nominaciones, por lo tanto, todos los participantes vuelven a tener 0 votos. Como medida de ejemplo, les comunico lo siguiente: todos los participantes, absolutamente todos, a partir de este momento están nominados. Sin excepción, vos también, Manuel, que perdés el liderazgo y el beneficio de la inmunidad”, dijo Gran Hermano.

Embed

La casa quedó completamente en shock. De un momento a otro, el juego cambió por completo: no hubo estrategia que valiera ni liderazgo que protegiera. Todos, sin excepción, pasaron a estar en riesgo.

Ya en el afuera, Del Moro redobló la advertencia y dejó en claro que esto podría no quedar acá. Las sanciones, explicó, podrían endurecerse en el futuro e incluso impactar en el presupuesto semanal destinado a la comida.

Así, lo que empezó como una simple gala de nominación terminó en un escándalo total que expuso las tensiones internas y dejó a todos los jugadores en la cuerda floja. En Gran Hermano, las reglas están más vivas que nunca y el que se equivoca, lo paga caro.