Es argentina, canta en la calle y descubrió que Coldplay la sumó a su película

“Fix You”, “The Scientist” y “A sky full of stars”. Esos fueron solo algunos de los temas que interpretó la banda liderada por Chris Martin durante diez noches. Con artistas invitados como Tini Stoessel, Manuel Turizo y Jin de BTS, un deslumbrante show de fuegos artificiales y pulseras de colores, su presencia en Buenos Aires dio de qué hablar. El cantante se sacó fotos con los fans que lo esperaban fuera del hotel, cenó con su novia Dakota Johnson y varias celebridades en un bar porteño y dejó en claro su amor por el país y sus artistas. Cantó “De música ligera” y para la última noche invitó a Zeta Bosio y Charly Alberti de Soda Stereo para hacerla juntos. También incluyeron en el repertorio “Persiana americana” y “Yellow”.

Pero ahora llegó la oportunidad de volver a revivir las mágicas noches del grupo en la Argentina. Se estrenó en cines Coldplay Music Of The Spheres - Live at River Plate, con imágenes inéditas de la banda, entrevistas exclusivas y los mejores momentos del show. Además, incluyeron algunas imágenes de Buenos Aires y la pasión de los fans por el grupo. En una parte de la cinta apareció la cantante callejera Denise Romero, mientras interpretaba un tema en plena calle de Puerto Madero.

Al verse en la pantalla grande, la cantante tuvo una efusiva reacción. “No lo puedo creer, estoy muy feliz”, dijo entre lágrimas, mientras se cubría la cara con la mano. “Coldplay me puso cantando en su película”, escribió en el video que publicó. “Es llanto de agradecimiento y de felicidad. Gracias Coldplay y Stevie Rae Gibbs por dirigir esta película”, subrayó.

En el fragmento de la película que compartió, se la pudo ver en la calle con un micrófono y la guitarra en mano mientras interpretaba “Fix You”. Sus imágenes se complementaron con las de la ciudad de Buenos Aires y la emoción de los fanáticos por el grupo británico.

“No paro de llorar, ¡estar cantando en la película de Coldplay, Live at River Plate, mi canción preferida! Gracias Stevie Rae Gibbs por crear esta hermosa obra de arte. El universo nos cruzó en el momento justo. Gracias Coldplay por este regalo y por inspirarme con su música”, escribió en otra publicación de Instagram.

Esta no es la primera vez que Denise Romano causa revuelo en redes sociales. Además de ser reconocida por su voz, y recorrer distintos barrios con su guitarra, la joven cantó en el programa de Marcelo Tinelli y también en el recital de Ciro y Los Persas. Sin embargo, en los últimos meses vivió un tenso momento mientras cantaba en Puerto Madero: la Policía de la Ciudad la quiso desalojar, pero el público intercedió ante la decisión y los videos se viralizaron.

“Me vi con un mal día y me puse a llorar y la gente se peleó con la policía, le preguntaban para qué tantos agentes, qué rápido que llegaron y los vecinos de ahí indignaron porque cuando hay robos parece que no son tan eficientes. Yo me quedé en el molde y la gente empezó a gritar ´que cante, cante´”, le dijo la joven a LA NACION en su momento.