Cómo aliviar el dolor de espalda con una pelota de tenis

Automasaje con una pelota de tenis, ejercicio ideal para el dolor lumbar

Este método, basado en la liberación miofascial, permite realizar un automasaje profundo que relaja los tejidos conectivos y mejora la circulación en las zonas contracturadas.

La clave reside en los puntos gatillo (nudos musculares). Cuando aplicas presión constante sobre un área de dolor con la pelota de tenis, obligas al sistema nervioso a enviar una señal de relajación al músculo.

Al ser una superficie firme pero con cierta flexibilidad, la pelota penetra en las capas musculares de la espalda sin dañar los tejidos, ayudando a que la fascia (la red que envuelve nuestros músculos) recupere su elasticidad.

Practicar este ejercicio apenas unos minutos al día no solo reduce el dolor inmediato, sino que previene futuras lesiones al mejorar la movilidad.

Generalmente, el dolor de espalda se asocia a una mala postura.

Como se dijo anteriormente, rodar la pelota bajo la planta de los pies también puede liberar la tensión de la espalda gracias a la conexión de las cadenas musculares.

Debes prestar especial atención a este dolor. Si el mismo es punzante y se estira hasta las puntas de las piernas, lo mejor será que consultes con un especialista antes de realizar cualquier técnica de masaje.

El ejercicio que transformará tu espalda: cómo realizarlo

Túmbate boca arriba con las rodillas flexionadas y los pies apoyados en el suelo.

Coloca la pelota de tenis bajo la zona lumbar, justo en el área donde sientas mayor tensión, pero evitando siempre presionar directamente sobre la columna vertebral.

Deja que el peso de tu cuerpo caiga suavemente sobre la pelota. Mantén la posición durante 30 a 60 segundos mientras respiras profundamente.

Realiza pequeños movimientos circulares o de arriba hacia abajo con la cadera para que la pelota masajee las fibras musculares.